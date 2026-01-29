Los libreros apoyan la Semana Negra en el Arbeyal si se amplía el transporte

Sin que parezca ser la ubicación perfecta para muchos, los libreros y editores que acuden a la Semana Negra tampoco ven con malos ojos la idea de que el festival se reubique este año en el Arbeyal, en gran parte, porque entienden esta propuesta del Ayuntamiento como la reafirmación de que el evento literario seguirá adelante con apoyo municipal tras abandonar el recinto de Naval. Entienden los asiduos a la cita que es pronto para valorar en detalle una propuesta de la que desconocen si implicará cambios en la logística del evento y, por ahora, entienden que será necesario garantizar un servicio de buses lanzadera para no congestionar el entorno. También piden que no se use el arenal para la colocación de casetas, algo que sí se hizo en las ediciones de 2009 y 2010, y que se vele por no causar molestias vecinales.

Rafa Gutiérrez, librero de La Buena Letra y presidente de la Asociación de Libreros de Asturias, acudió como asistente a las ediciones de la Semana Negra en el Arbeyal en 2009 y 2010. "Para mí, no es la ubicación ideal porque el objetivo, entiendo que inalcanzable a estas alturas, sería el recinto de la Universidad", explica, en referencia a la explanada de Marina Civil que se urbanizó en su día con la idea de ser la sede definitiva de este evento. Fue esta finca después objeto de un litigio judicial largo que finalizó con la institución académica como dueña legítima del espacio, y la Universidad siempre ha sido, en algunos momentos de manera muy directa, reacia a acoger la cita en el entorno del campus. El año pasado el actual director de la Semana Negra, Miguel Barrero, volvió a recordar la existencia de esta finca ya urbanizada y adaptada a sus necesidades. Y Gutiérrez está de acuerdo. "Es un espacio ya adecuado y donde no se causarían molestias. Se suponía que estaba pensado para ello", razona.

Ahora bien, el representante de los libreros tampoco ve mal la alternativa. "También está bien que esté en La Calzada. Habrá que controlar que no se moleste a los vecinos, pero está bien que se hagan eventos culturales en la zona oeste", afirma. "Lo importante es que la Semana Negra siga existiendo", añade. Sobre otras posibles ubicaciones, cuenta que su edición favorita fue la de la pandemia, con las casetas en el entorno de Lequerica. Y, sobre el Arbeyal, lanza un aviso para no repetir errores pasados: "En las ediciones anteriores se colocaron casetas en la arena y eso si lo repiten sí que me disgustaría".

Pendiente de consultarlo con el resto de compañeros del gremio, el editor de Hoja de Lata Daniel Álvarez, también presidente del Gremio de Editores de Asturias, cuenta que su impresión personal es que "con tal de que se siga celebrando la Semana Negra en la ciudad, llevarla al Arbeyal me parece bien". Es consciente de que no todo el mundo estará de acuerdo. "Todo el mundo va a la Semana Negra pero nadie la quiere debajo de casa", valora. "Si por Naval Azul había que moverla de su sitio natural, que podría ser Poniente, que lo quieran llevar al Arbeyal podría ser una buena alternativa", añade el editor.

Al también editor Jorge Salvador, que además de su trabajo en Pez de Plata es también librero de la ovetense Matadero Uno, no ha frecuentado este arenal gijonés y, por lo tanto, no sabe muy bien qué opinar de la propuesta. "Lo que sí entiendo es que las ferias culturales, cuanto más alejadas estén de la ciudad, siempre funcionan peor", señala. A su juicio, iniciativas como la Semana Negra suelen captar a asistentes casuales que "se encuentran" con un evento porque les pilla de paso, y eso, entiende él, funciona mejor cerca de un centro urbano. "Si queda lejos del centro caminando, lo suyo sería que quien sea responsable de ello garantice un servicio de transporte público", añade. Sí confirma que la presencia de la editorial y la librería estarán presenten la Semana Negra esté donde esté. "Es una suerte de militancia para nosotros. Conocemos bien a Miguel (Barrero) y estamos comprometidos con la Semana. Nos adaptaremos a lo que haya", asegura.

Poniente, la otra idea

Por último, Oriol Díez es librero de La Revoltosa junto a Verónica Piñera. "Los dos pensamos que con la Semana Negra la cosa es que se haga. Donde sea, pero que se siga celebrando. Y luego, claro, hay que intentar buscar la mejor ubicación posible", cuenta Díez. "Con el Arbeyal creemos que lo suyo sería que el Ayuntamiento ponga más autobuses lanzadera. Durante el día La Calzada está muy bien comunicada, pero por la noche... Y no es ya solo para que la gente siga yendo a esa hora; es que los libreros cerramos las casetas muy tarde", añade. Díez queda ahora a la espera de recibir más información sobre la logística básica del nuevo recinto, que por ahora parece que implicará contar con menos espacios –a él le daría pena que, habiendo logrado el año pasado sumar una cuarta carpa, se tuviese que ir a la baja este año–, sin detalles aún confirmados: "Espero que esa reorganización no afecte a las librerías y a la parte cultural". La ubicación favorita de Díez sería Poniente, pero entiende que el Arbeyal "puede funcionar" si se blinda un plan de transporte público.