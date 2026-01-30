Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

La Calzada rinde homenaje a Daniel Ordóñez al cumplirse un año de su muerte

Una exposición mostrará su trabajo de recuperación de la memoria del barrio

Daniel Ordóñez, con su placa de olayista ejemplar.

Daniel Ordóñez, con su placa de olayista ejemplar. / Marcos León

R. Valle

A pocos días de cumplirse un año de su repentino fallecimiento, La Calzada rendirá tributo a uno de sus vecinos más queridos, Daniel Ordóñez, con una exposición en el Ateneo del barrio. "Daniel Ordóñez, en memoria" es el título de la muestra que permitirá conocer la vida pero sobre todo las obras que Ordóñez acometió pensando en recuperar la memoria de La Calzada y de sus vecinos y vecinas. La exposición se inaugurará el próximo viernes, 6 de febrero, a las 19 horas. Su estancia en el Ateneo de La Calzada se prolongará hasta el 28 de ese mes.

Trabajador de los antiguos astilleros Juliana y reconocido socio del Club Natación Santa Olaya –fue olayista ejemplar en 2023–, Ordóñez fue también un gran viajero y, sobre todo, un apasionado de la fotografía. Pasión que le llevó en 2005 a fijarse como proyecto personal recopilar fotografías de La Calzada. De esa recopilación que no dejaba de crecer fueron saliendo las exposiciones que cada año, hasta 2015, se realizaron en el Ateneo con el impulso de Amigos de La Calzada.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Fue durante una de esas comidas organizadas por los Amigos de La Calzada, y donde entre plato y plato se desgranaban historias y recuerdos, donde Ordóñez pensó en recoger fotos de los vecinos pero, sobre todo, en preservar las historias que se escondían tras esas imágenes. "Yo pedía fotos a la gente, las escaneaba y luego volvía a verme con ellos para que me contaran la historia que había en esa foto. Salía del trabajo y siempre quedaba con alguien. Mi mujer acababa llamando para ver si iba a ir a dormir a casa", recordaba Ordóñez en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.

Ordóñez, primero por la izquierda, con compañeros de Recal en la presentación de su última exposición.

Ordóñez, primero por la izquierda, con compañeros de Recal en la presentación de su última exposición. / Ángel González

El proyecto de Ordóñez dio el salto de lo personal a lo colectivo en 2015 a partir de la creación del grupo de trabajo Recal (Re-Calzada) donde vecinos del barrio, ya con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, se comprometieron a trabajar en la recuperación y difusión del pasado industrial, las gentes y los lugares más simbólicos de la zona oeste. La idea de centrar gran parte del trabajo en la recuperación de la memoria de las fábricas de la zona fue de Ordóñez y ha dado para varias exposiciones y para fijar señalizaciones en sus ubicaciones y hasta rutas para conocer ese pasado industrial.

Los organizadores de esta exposición buscan rendir un homenaje a quien fuera un vecino de La Calzada "comprometido con su barrio, con la vida de sus vecinas y vecinos y con la preservación de la memoria colectiva. Un ejemplo de dedicación al bien común de la comunidad en la que vivió", explican.

Noticias relacionadas y más

Cartel anunciador de la exposición

Cartel anunciador de la exposición / Lne

Daniel Ordóñez García falleció el 9 de enero de 2025 a los 69 años. "Algunas comunidades, barrios de las ciudades o pueblos, tienen la suerte de contar con personas preocupadas por el bien común, el de todas las vecinas y vecinos que las habitan. La Calzada es uno de esos barrios, y Dani Ordóñez fue una de esas personas", fueron las palabras de sus compañeros de Recal en aquel momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  2. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
  3. Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
  4. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  5. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  6. Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
  7. La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
  8. Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo

La Calzada rinde homenaje a Daniel Ordóñez al cumplirse un año de su muerte

La Calzada rinde homenaje a Daniel Ordóñez al cumplirse un año de su muerte

El mayor velero de carga del mundo se protege de "Kristin" en el Puerto de Gijón: con bandera francesa y capacidad para llevar 350 toneladas

El mayor velero de carga del mundo se protege de "Kristin" en el Puerto de Gijón: con bandera francesa y capacidad para llevar 350 toneladas

Las alegaciones dilatan la tramitación ambiental del desdoblamiento de Lloreda-Veriña: "No queremos un proyecto fallido para Gijón"

Las alegaciones dilatan la tramitación ambiental del desdoblamiento de Lloreda-Veriña: "No queremos un proyecto fallido para Gijón"

Marino Molina, 51 años, encontró en el cuero un futuro tras un grave accidente y años de lucha con la salud mental: "Ha salvado mi vida"

La revolución de los "paraguas naranjas" toma fuerza en el barrio gijonés de La Calzada: “Llegaremos hasta donde haga falta”

La revolución de los "paraguas naranjas" toma fuerza en el barrio gijonés de La Calzada: “Llegaremos hasta donde haga falta”

Los gijoneses dictan sentencia sobre la atención al ciudadano en los centros municipales: "Exige un esfuerzo constante"

Los gijoneses dictan sentencia sobre la atención al ciudadano en los centros municipales: "Exige un esfuerzo constante"

Más de 600 kilos de rosquillas "sanadoras": los parroquianos de Jove se vuelcan con San Blas

Más de 600 kilos de rosquillas "sanadoras": los parroquianos de Jove se vuelcan con San Blas

El unánime grito de Gijón reclamando las obras pendientes: las votaciones finales del Pleno sobre el Estado del Municipio

El unánime grito de Gijón reclamando las obras pendientes: las votaciones finales del Pleno sobre el Estado del Municipio
Tracking Pixel Contents