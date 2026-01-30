La Calzada rinde homenaje a Daniel Ordóñez al cumplirse un año de su muerte

A pocos días de cumplirse un año de su repentino fallecimiento, La Calzada rendirá tributo a uno de sus vecinos más queridos, Daniel Ordóñez, con una exposición en el Ateneo del barrio. "Daniel Ordóñez, en memoria" es el título de la muestra que permitirá conocer la vida pero sobre todo las obras que Ordóñez acometió pensando en recuperar la memoria de La Calzada y de sus vecinos y vecinas. La exposición se inaugurará el próximo viernes, 6 de febrero, a las 19 horas. Su estancia en el Ateneo de La Calzada se prolongará hasta el 28 de ese mes.

Trabajador de los antiguos astilleros Juliana y reconocido socio del Club Natación Santa Olaya –fue olayista ejemplar en 2023–, Ordóñez fue también un gran viajero y, sobre todo, un apasionado de la fotografía. Pasión que le llevó en 2005 a fijarse como proyecto personal recopilar fotografías de La Calzada. De esa recopilación que no dejaba de crecer fueron saliendo las exposiciones que cada año, hasta 2015, se realizaron en el Ateneo con el impulso de Amigos de La Calzada.

Fue durante una de esas comidas organizadas por los Amigos de La Calzada, y donde entre plato y plato se desgranaban historias y recuerdos, donde Ordóñez pensó en recoger fotos de los vecinos pero, sobre todo, en preservar las historias que se escondían tras esas imágenes. "Yo pedía fotos a la gente, las escaneaba y luego volvía a verme con ellos para que me contaran la historia que había en esa foto. Salía del trabajo y siempre quedaba con alguien. Mi mujer acababa llamando para ver si iba a ir a dormir a casa", recordaba Ordóñez en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.

Ordóñez, primero por la izquierda, con compañeros de Recal en la presentación de su última exposición. / Ángel González

El proyecto de Ordóñez dio el salto de lo personal a lo colectivo en 2015 a partir de la creación del grupo de trabajo Recal (Re-Calzada) donde vecinos del barrio, ya con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, se comprometieron a trabajar en la recuperación y difusión del pasado industrial, las gentes y los lugares más simbólicos de la zona oeste. La idea de centrar gran parte del trabajo en la recuperación de la memoria de las fábricas de la zona fue de Ordóñez y ha dado para varias exposiciones y para fijar señalizaciones en sus ubicaciones y hasta rutas para conocer ese pasado industrial.

Los organizadores de esta exposición buscan rendir un homenaje a quien fuera un vecino de La Calzada "comprometido con su barrio, con la vida de sus vecinas y vecinos y con la preservación de la memoria colectiva. Un ejemplo de dedicación al bien común de la comunidad en la que vivió", explican.

Cartel anunciador de la exposición / Lne

Daniel Ordóñez García falleció el 9 de enero de 2025 a los 69 años. "Algunas comunidades, barrios de las ciudades o pueblos, tienen la suerte de contar con personas preocupadas por el bien común, el de todas las vecinas y vecinos que las habitan. La Calzada es uno de esos barrios, y Dani Ordóñez fue una de esas personas", fueron las palabras de sus compañeros de Recal en aquel momento.