El mayor velero de carga del mundo se protege de "Kristin" en el Puerto de Gijón: con bandera francesa y capacidad para llevar 350 toneladas

El temporal que está llenado de frío, lluvia y hasta nieve buena parte de España ha tenido también sus consecuencias en Gijón. Y no solo en lo que a efectos meteorológicos se refiere, sino que más bien debido a la borrasca "Kristin" el puerto de El Musel ha tenido que dar cobijo y abrigo a un visitante inesperado y tremendamente conocido en el mundo naval. Se trata del "Grain de Sail II", el mayor velero de carga moderno del mundo, al que las inclemencias marítimas han obligado a atracar de forma imprevista en el Muelle Olano, situado en el puerto gijonés.

Con bandera francesa, el buque es de 2023 y cuenta con 51 metros de eslora por 10 metros de manga. El "Grain de Sail II" partió el pasado domingo del puerto francés de Saint Malo, en la zona noroeste del país galo. Fue en la tarde del pasado miércoles cuando tuvo que atracar en El Musel, obligado por el mal tiempo. La previsión que hay ahora mismo encima de la mesa es que vuelva a zarpar de nuevo una vez que las condiciones meteorológicas y marítimas permitan hacerlo.

La goleta cuenta con dos mástiles, de 48 y 44 metros de altura respectivamente. Está diseñado por la firma francesa L2Onaval y su construcción, con un presupuesto que alcanza los diez millones de euros, correspondió a Piriou, compañía también asentada en Francia. Es, según indican diferentes medios especializados, el doble de largo que su predecesor.

Dispone de más de 350 toneladas de capacidad de carga útil. Lo que, según estas mismas informaciones, le permitiría poder llevar hasta 238 palés repartidos en dos niveles en dos bodegas diferentes.

El velero, ayer, en el Muelle Olano. / Marcos León

La mercancía con la que salió de Saint Malo es vino. El destino del barco, Nueva York. Una vez descargue todo en el puerto estadounidense, el barco tiene previsto regresar a Europa con cacao y café.

Explican desde publicaciones especializadas que el objetivo del barco, que tiene un enfoque de desarrollo sostenible, es precisamente el de exportar productos delicatessen de Francia a Estados Unidos, tales como precisamente vino, y luego regresar con materias primas, como pasta de cacao, café verde o ron, desde América Latina.

Noticias relacionadas

Todo ello lo hará de nuevo tras esta escala en el puerto de El Musel donde encontró abrigo en estos días de temporal.