La Alcadesa de Gijón visita el Acuario para seguir de cerca la recuperación de la foca rescatada en Cadavedo

La Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, aprovechó la jornada del sábado para visitar el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA) del Bioparc Acuario de Gijón para conocer de primera mano el proceso de recuperación de la foca gris rescatada en Cadavedo.

Con un mensaje en redes sociales, Moriyón aseguró que el animal "se está recuperando bajo la supervisión del equipo de veterinaria y biología del acuario hasta que esté completamente recuperada para volver al mar".

El animal fue encontrado a principios de semana en la playa de Cadavedo, varada y muy debilitada, como aseguraron desde el centro de recuperación, que desde su apertura de puertas en 2023 es la primera foca que acogen.

A falta de una exploración más exhaustiva, el primer diagnóstico arrojó varias señales sobre el estado de la foca, que pesa unos 17 kilogramos. Padece infecciones respiratorias. "Habrá que tratarla con antibióticos, hidratarla.... Intentaremos que empiece a comer por sí misma y vaya cogiendo fuerzas", explicó Susana Acle, directora de Biología, Veterinaria e Investigación del Acuario.

Sobre la posible procedencia de la foca también habló la responsable. "En esta época suelen aparecer crías que vienen de la zona de Reino Unido o más lejos; cuando se separan de sus madres a veces no son capaces de capturar las presas, se debilitan y pueden acabar en nuestros mares", desarrolló la experta.

Ni ella ni la veterinaria Laura Marcos se atreven a dar plazos de la "estancia" de la foca en el sanatorio del Acuario. Dependerá de las pruebas y de la evolución del animal. "Pueden ser meses, hasta que resuelva el problema respiratorio y recupere peso; y hay que esperar a ver todas las analíticas y pruebas", sostuvo Marcos.

Dentro del nuevo atractivo que supone este nuevo animal en el CRAMA, además de la importancia para seguir asentando el centro de recuperación como referencia, la Alcaldesa Moriyón ha querido conocer de primera mano no solo el proceso de esta foca que se espera que, en un tiempo, regrese de vuelta al mar. También visitó el tanque de las tortugas bobas que están creciendo en el Acuario, en otro de los grandes espacios que tiene el CRAMA para la conservación de esta especie.