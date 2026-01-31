Bronca entre Ayuntamiento y Principado por la contaminación en la zona oeste de Gijón: ¿de quién es la culpa?

Las superaciones por encima de la normativa de los niveles de partículas PM10 registradas en El Lauredal a lo largo de 2025 han llevado a la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que lidera el socialista Alejandro Calvo, a iniciar el procedimiento para actualizar tanto el plan de calidad del aire como el plan de acción a corto plazo , que fija el protocolo de actuación que se sigue en la zona oeste en episodios de contaminación. Una tramitación que arranca con una consulta pública previa para que cualquier persona pueda hacer llegar al Principado sus propuestas o sugerencias sobre el asunto.

Pero el anuncio de lo que podía parecer un paso adelante para luchar contra uno de los grandes problemas de salud pública de la ciudad se ha convertido en nuevo motivo de enfrentamiento entre Principado y Ayuntamiento de Gijón. En la comunicación oficial de la apertura de ese consulta previa el Principado reivindica la "corresponsabilidad" de las administraciones y pone el foco sobre el Ayuntamiento de Gijón al que exige "máxima determinación" para activar todas las medidas a su alcance para frenar la contaminación que genera el tráfico. Medidas que tienen que ver con establecer limitaciones a la circulación en Príncipe de Asturias y poner en marcha la zona de bajas emisiones (ZBE) en La Calzada. Por ejemplo.

"Resulta imprescindible que el Consistorio ejerza plenamente sus obligaciones legales en materia de movilidad sostenible" se explica en la comunicación oficial. Una idea que sigue la estela de las declaraciones que hizo hace unos días el el consejero Calvo instando al Ayuntamiento a utilizar sus competencias para restringir el tráfico de camiones por la avenida Príncipe de Asturias, que es de titularidad estatal y que centra la polémica tras el fallido proyecto del vial de Jove soterrado.

Demorar las exigencias al Ministerio

El Principado ofrece al Ayuntamiento "apoyo técnico y colaboración" en toda esa operativa pero demora a que estén "desplegadas y reforzadas" todas las competencias municipales y autonómicas para que se pueda "instar de forma coordinada" al Estado a "adoptar medidas equivalentes en las infraestructuras de su titularidad que atraviesan las zonas afectadas. No hay que olvidar que hay una movilización ciudadana y política de exigencia al Ministerio de Transportes para que impulsa ya unos acceso al Musel que liberen a La Calzada del paso de los camiones.

Dos manifestantes en una de las recientes protestas en La Calzada. / Marcos León

La respuesta desde el gobierno municipal a través de su edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, no tardó. Y no solo fue para afear al Principado su retraso en acometer unos procesos de actualización de un plan de calidad del aire derogado en 2023 y un plan de acción para la zona oeste caducado en junio del año pasado.

Emisiones de origen industrial y portuario

"No vamos a felicitar a la administración autonómica por que haya decidido hacer tarde su trabajo, dejar de mirar para otro lado y dar los primeros pasos formales para adoptar nuevas medidas de calidad ambiental", sentenció Pintueles antes de entrar en el fondo del asunto y reprochar al gobierno asturiano que su preocupación se centre en el tráfico y no en la contaminación que genera la actividad económica de la zona, sobre la que exigió mayor control desde el Principado.

"Los principales problemas de calidad del aire en la zona oeste de Gijón están vinculados históricamente a las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y a emisiones de origen industrial y portuario. Así lo reflejan de forma reiterada los datos de las estaciones de medición, donde las superaciones y episodios más graves no guardan una relación directa con el tráfico urbano, sino con emisiones difusas procedentes de actividades industriales, manipulación de graneles sólidos y operaciones portuarias", concretó el concejal popular que puesto a hablar de tráfico no se olvidó de recordar el vial de Jove.

El vial de Jove

"Dado que al señor Calvo parece preocuparle especialmente la regulación del tráfico, debería recordar también que la solución a ese problema era la construcción del vial de Jove, una infraestructura que su partido en el Gobierno de España ha hurtado a todos los gijoneses", indicó el edil de Medio Ambiente.

Y si el Principado le pidió al Ayuntamiento controlar el tráfico, el Ayuntamiento le ha pedido al Principado "que actúe sobre las verdaderas fuentes de contaminación, que no son precisamente los vehículos que circulan por La Calzada, y que apueste por reforzar las medidas de control y vigilancia sobre la industria y el Puerto, a quienes debe empezar a exigírseles ya el cumplimiento íntegro y estricto de la normativa. Ese, y no otro, debe ser es el verdadero foco del debate si de verdad se pretende mejorar el aire que respiran 40.000 vecinos de Gijón".

Pintueles cerró sus reflexiones ironizando con la relación de las últimas acciones de la consejería y los intereses del consejero Alejandro Calvo que "en los últimos días parece estar entrando con fuerza en la carrera por ser el próximo candidato del PSOE a la Alcaldía de nuestra ciudad".