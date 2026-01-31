La música asturiana se rinde a la trayectoria de Juan Taboada en su homenaje en Gijón: "Marcó a muchos artistas"

Con una gran sonrisa, Juan Taboada recibió uno por uno a los invitados a la comida homenaje que el mundo de la música de Asturias le rindió en el restaurante Savannah de Gijón. En un acto presentado por Paco Sevilla, el histórico miembro de la Sociedad Fonográfica Asturiana recibió el cariño de compañeros de aventuras, amigos y familia para recordar una trayectoria "que marcó a muchos músicos asturianos", como resaltó Carlos Riestra, organizador del evento junto a Jesús Santos Villagrá y la colaboración de la Fundación Gijón Rural.

"Juan fue el número uno, con la Fonográfica dio una cantidad de oportunidades a la gente que en ese momento no tenía mucho", afirmó Riestra hablando, en concretos, de ilustres de la talla de los "Stukas" o "Ilegales". El propio Juan Taboada se acordaba de algunos de estos músicos que fallecieron recientemente. "Echo de menos a muchos. Me acuerdo de Jorge (Ilegal), que fue el último que perdimos, pero también de Miguel Escalada, Félix Sánchez el de ‘Stukas’, Tolo de la Fuente, Espina el de ‘Cuelebre’ o su hijo, Alejandro Espina", rememoró un Taboada que no dudó en ofrecer la reunión por estos músicos. "Hoy quería brindar por ellos en vez de por mí, que están en el cielo mirándonos", añadió Taboada.

El acto contó con la presencia del concejal, Oliver Suárez, que en representación del Ayuntamiento le entregó al productor musical un libro sobre Gijón y una caja con productos tradicionales. Aprovechó Taboada para reiterar su agradecimiento a todos los asistentes. "La celebración es la de tener tantos amigos y verlos aquí presentes. ¡Y eso que faltan muchos!", señaló el homenajeado, afirmando que todo ellos eran "músicos estupendos y muy buena gente con la que me lo pasé muy bien y me divertí mucho", expresó Taboada.

Entre los asistentes, y casi más contento que el propio homenajeado, estaba un Pipo Prendes que no se quiso perder el acto por la persona que le ofreció su primera oportunidad en el mundo de la música. "Fue el hombre que me dio la gran alegría de mi vida. Cuando era un chaval me dijo un día de hacer unas pruebas y me habló de grabar un disco. Quedé del revés. De aquella, grabar un disco era una cosa lejanísima", recordaba el artista candasín.

"Le debo muchísimo y estuvo muy próximo al verbo resolver, porque resolvía con unos medios justísimos. La música y Asturias le debe mucho. Juan Taboada es música en esencia", citaba con rotundidad Prendes, antes de unirse con el resto de músicos e invitados que "valoraron, agradecieron y celebraron", como resumió Prendes, en el día de Juan Taboada.