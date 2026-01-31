Los proyectos de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón que se prepara para reimpulsar su lucha: "Si antes era necesaria, ahora lo es todavía más"

"Si antes era necesaria la lucha, ahora lo es todavía más. No queda otro remedio que volver a movilizarnos". Ante la falta de soluciones y los recientes episodios de contaminación, los componentes de la Plataforma contra la Contaminación quieren "retomar la acción en la calle" durante este 2026, en el que se cumplen once años de la creación de este grupo de gijoneses a los que les une la preocupación por la polución en la ciudad.

Pese a las "promesas políticas", la instalación de estaciones de control de calidad o la reciente activación por parte del Principado de la actualización del "Plan de mejora de la calidad del aire" en Gijón, la Plataforma va a intensificar su lucha a lo largo de este año. "Nos molesta no saber qué tienen pensado hacer o el silencio que nos encontramos en muchas ocasiones por parte de las autoridades", argumentan sus integrantes.

Para empezar a darle forma a las distintas actividades y protestas que realizarán en los próximos meses, la Plataforma de la Contaminación celebrará este martes 3 de febrero, a las 19.00 horas, una asamblea abierta en la sala polivalente del Ateneo de La Calzada.

José Luis Rodríguez Peón, uno de los fundadores de esta agrupación, remarca con decepción en un encuentro de la Plataforma con LA NUEVA ESPAÑA en la Campa Torres que "tenemos contaminación por todos lados". "Por una parte están los camiones que pasan por Príncipe de Asturias y a no muchos metros hay empresas industriales, además de otras nuevas como la planta de hidrógeno o los proyectos de baterías que se quieren instalar. Por desgracia, nadie nos dice nada claro. Nos preocupa mucho que esta zona vaya a estar todavía más castigada", desarrolla Rodríguez Peón.

A lo largo de sus más de diez años de actividad, la Plataforma ha impulsado diferentes manifestaciones, recogidas de firmas y acciones a pie de calle. Además, algunos de los miembros de la entidad, como Inés Prada, Ángela Menéndez y José Luis Fernández, se desplazaron a Bruselas en 2018 para reivindicar en la sede del Parlamento Europeo "una Asturias con aire sano".

Para volver a desarrollar alguna protesta multitudinaria, en la Plataforma tienen claro que primero deben dar una serie de pasos con los que "concienciar a la mayor cantidad de vecinos". Una de las acciones que llevarán a cabo serán diferentes concentraciones con pancartas en las que denuncien la problemática de la polución de Gijón. Por otro lado, esperan impulsar charlas de profesionales sanitarios que expliquen los efectos que conllevan los altos niveles de contaminación en la salud de las personas. "Todo eso irá encaminado para poder llegar a hacer una gran manifestación", aseguran.

Ángela Menéndez, vecina de Veriña, confía en que la población de la zona oeste y del resto de Gijón responda a la petición de la Plataforma de trabajar "todos unidos". "Hay que hacer algo. Sufrimos cada vez más ruido, polvo y olores. Hemos escuchado promesas por parte de todos y siempre encontramos buenas palabras, pero la contaminación sigue igual", expresa Menéndez, quien agrega que "ojalá que la paralización del sínter ‘B’ de Arcelor influya en una mejoría de los datos".

En esa misma línea se pronuncia Luis Alfredo Hernández, residente de La Calzada que acude a todas las protestas que están organizando desde la asociación "Alfonso Camín" por el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. "Aunque está habiendo una buena respuesta, creo que debería haber mucha más participación. Debemos estar unidos y la Plataforma quiere convocar a todas las asociaciones", comenta Hernández, "cansado" de tener que "sacar basura todos los días cuando limpiamos las ventanas".

Una de las cuestiones en las que seguirán haciendo hincapié durante este año los miembros de la Plataforma contra la Contaminación es la petición de un estudio epidemiológico sobre los efectos del benceno en Gijón, dividiendo la ciudad en la zona oeste, el centro y el este. "Nos preocupa que se estén sobrepasando continuamente los límites que marca la Unión Europea en el plano medioambiental", lamentan.

Reunión con la Alcaldía por los parques de baterías

Tras la autorización por parte del Principado de los diez primeros parques de baterías en Asturias, dos de ellos en Gijón, diferentes entidades vecinales de la ciudad se reunirán este lunes con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. En ese encuentro estarán representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de la zona urbana, así como de la Plataforma contra la Contaminación y de asociaciones como las de Tremañes o La Bareza-Lloreda. Estas entidades, que agradecen el encuentro con la regidora, mostrarán en la cita su "preocupación creciente". En la reunión harán hincapié en que "no existe un rechazo a la tecnología de almacenamiento energético ni a la industria asociada, sino que nuestra oposición se centra exclusivamente en la ubicación de estas instalaciones en las inmediaciones de zonas habitadas, tanto rurales como urbanas". Además, subrayarán que "no aceptamos la inacción municipal como respuesta". "No es cierto que el Ayuntamiento no pueda hacer nada. Tiene la capacidad de actuación en el ámbito de sus competencias urbanísticas y de protección a la población", apuntarán. Ante la situación actual, este grupo de asociaciones exigen un acuerdo del Pleno municipal para la modificación del Plan General de Ordenación (PGO), que se establezca una distancia mínima de los parques a 100 metros de las viviendas y que esas medidas se mantengan hasta que entre en vigor la ley del Principado sobre baterías.