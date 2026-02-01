Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un repartidor a domicilio agredido y un pedido de pizzas sin pagar: los motivos de la condena a un vecino de Gijón

El implicado, que se negó a abonar el dinero de la comida, deberá pagar ahora casi mil euros en multas e indemnizaciones

A.D.

Carlos Tamargo

Se negó a pagar unas pizzas y ahora deberá pagar cerca de mil euros en indemnizaciones y multa por su conducta. Es el deselance a un proceso judicial motivado por un gijonés que acabó agrediendo al repartidor a domicilio de un negocio hostelero de la avenida de Galicia después de no querer pagar la comida que había encargado. La sentencia acaba de ser ratificada por la sección octava de la Audiencia.

El episodio ocurrió el 4 de julio de 2024. Sobre las 13.20 horas, el repartido llegó al domicilio del ahora condenado con unas pizzas para comer. Este individuo recogió su pedido pero no quiso pagarlo. En ese momento, el trabajador le instó a que lo hiciera o de otra forma no podría dejarle la comida. En ese momento, el hombre "reaccionó agarrando fuertemente por el brazo" al trabajador, empujándolo incluso fuera del rellano de la casa, según se explica en la sentencia.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El repartidor de comida sufrió lesiones en el brazo que precisaron incluso asistencia médica. Luego, denunció lo ocurrido y ahora hay una sentencia que confirma su relato.

El juzgado le atribuyó al procesado un delito leve de lesiones por el que le impudo el pago de una multa de 720 euros así como otros 200 para indemnizar al repartidor por las lesiones sufridas. También deberá pagar otros 66,69 euros al Sespa por los gastos médicos provocados por su agresión.

