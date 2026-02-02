Dajin Offshore, la compañía que se alía con Zima para potenciar el proyecto eólico en el puerto de Gijón

La compañía china Dajin Offshore, filial de Dajin Heavy Industry, es la compañía que se ha asociado con el Grupo Zima para potenciar el proyecto de fabricación de componentes para aerogeneradores marinos en el puerto de El Musel. Esta incorporación de una multinacional al proyecto promovido por Zima se traducirá en un aumento en la inversión y en el empleo inicialmente previstos, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. De momento ambas partes han suscrito un memorando, que en cuestión de semanas se traducirá en el acuerdo ya al detalle.

Dajin Heavy Industry es un grupo de primer nivel mundial en la fabricación de estructuras para la industria eólica marina, mientras que Dajin Offshore es el mayor fabricante privado chino de estas estructuras, tanto las cimentaciones o bases flotantes como las inicialmente previstas en el proyecto de El Musel, como las torres que sustentan los aerogeneradores y piezas de transición.

Las bases flotantes y otras piezas para aerogeneradores marinos que se construyan en El Musel irán destinados inicialmente a proyectos de parques eólicos marinos en aguas europeas y, en una fase posterior, a parques eólicos marinos en Estados Unidos.

El proyecto de Zima -que entre otras sociedades incluye a la asturiana Daorje- y el grupo Dajin posicionará a El Musel como puerto de "marshalling", esto es, de ensamblaje de estructuras de gran tamaño para la eólica marina.

Flota propia

Dajin Offshore tiene una capacidad de producción anual en sus actuales plantas de fabricación, de 1,5 millones de toneladas de acero, cuenta con capacidad para fabricar monopilotes XXL de hasta 12 metros de diámetro, 120 metros de longitud y 2.500 toneladas de peso. Opera desde su propio puerto marítimo, con muelles de 560 metros y calados de hasta 14,4 metros. También ofrece servicios integrales de transporte internacional de cimentaciones mediante el desarrollo de su propia flota de grandes buques de carga, así como servicios de "marshalling" en puertos europeos.

"La nueva planta y el puerto de 'marshalling' supondrán un importante impulso económico para Asturias y reforzarán su papel estratégico en la transición energética europea. La voluntad de las partes es integrar a subcontratistas y proveedores locales en la cadena de suministro del proyecto", señala Miquel Zorita, director de Desarrollo Corporativo de Zima.

Muelle Norte de El Musel, donde se implantará el proyecto de estructuras eólicas. / ANGEL GONZALEZ

Por su parte, Artur Pielech, Business Development Manager de Dajin Heavy Industries, subraya que "esta alianza refuerza la presencia industrial de Dajin en Europa y refleja nuestro compromiso con el desarrollo de contenido local, al tiempo que fortalece nuestra cadena de suministro global de cimentaciones offshore".

Asimismo, Pielech destaca que la planta ha sido diseñada con capacidad de ampliación para incorporar en el futuro tanto cimentaciones de fondo fijo como soluciones flotantes, orientadas a proyectos en aguas poco profundas y profundas, en Europa y posteriormente en el mercado estadounidense.