Un gigante chino con nueve fábricas en Asia que busca duplicar su producción en Europa: así es la compañía que llega a Gijón

La firma que participará en el proyecto de El Musel cuenta con fábricas de componentes eólicos y aspira a duplicar su producción con bases en Europa y el sureste asiático

Al fondo, el Muelle Norte de la ampliación de El Musel, donde Zima ha solicitado una concesión para el proyecto eólico al que se suma Dajin Ofshore

Al fondo, el Muelle Norte de la ampliación de El Musel, donde Zima ha solicitado una concesión para el proyecto eólico al que se suma Dajin Ofshore / Ángel González

Manuel Castro

Gijón

Dajin Heavy Industry, el gigante chino que ha llegado a un principio de acuerdo con el Grupo Zima para incorporarse al proyecto de fabricación y ensamblaje de estructuras eólicas en El Musel, es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de bases, torres y piezas de transición entre las mismas para aerogeneradores marinos. Además, el grupo también cuenta desde 2023 con un astillero propio para la construcción naval.

La compañía, es el mayor fabricante de de estructuras eólicas marinas en la región de Asia-Pacífico, si bien tiene presencia en más de 30 países de Asia, Europa y Latinoamérica, además de Canadá. Cuenta con siete plantas de producción de componentes eólicos en China, de las que cinco fabrican componentes para aerogeneradores marinos (tres de ellas en puertos). Las otras dos factorías producen piezas para aerogeneradores terrestres.

La empresa se fundó en el año 2000. En 2020 estableció su filial europea en Hamburgo, dentro de su estrategia de globalización. El año pasado estableció en Madrid su división global de negocios de eólica flotante, tras un acuerdo con BlueFloal Energy.

La empresa está desarrollando también buques propios para el transporte de estructuras pesadas. A finales del año pasado botó su primer barco para transportar grandes piezas de aerogeneradores marinos y también de la industria del petróleo y el gas: el "King One", de 240 metros de eslora por 51 de manga. Es el primero de una flota propia de 20 barcos que aspira a tener.

Contratos

Entre otros mercados, la empresa está creciendo en Europa desde 2019, consiguiendo contratos para varios parques eólicos marinos, entre otros, en aguas del Reino Unido, Dinamarca, Francia y Alemania. Dajin Ofshore cuenta actualmente con contratos de suministro para diversos proyectos en Europa.

La compañía produce actualmente 1,5 millones de toneladas de acero de estructuras eólicas en sus factorías de China. Prevé duplicar su producción estableciendo bases en el sudeste asiático y en Europa, como la que tendrá en El Musel al sumarse al proyecto del Grupo Zima.

Queman la pancarta de los vecinos de La Calzada contra el tráfico pesado en Príncipe de Asturias: "Podrían haber provocado daños graves"

Dajin Offshore, la compañía que se alía con Zima para potenciar el proyecto eólico en el puerto de Gijón

La opinión de los vecinos de la zona oeste sobre la bronca entre Principado y Ayuntamiento a cuenta de la contaminación: "Todos pueden hacer más"

Un repartidor a domicilio agredido y un pedido de pizzas sin pagar: los motivos de la condena a un vecino de Gijón

El nuevo albergue de peregrinos de Gijón ya está listo y abrirá en otoño: 62 plazas y luz en grandes ventanales

