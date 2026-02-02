La opinión de los vecinos de la zona oeste sobre la bronca entre Principado y Ayuntamiento a cuenta de la contaminación: "Todos pueden hacer más"

La bronca entre Principado y Ayuntamiento, con reproches cruzados a colación de la contaminación de la zona oeste de Gijón, no ha sentado especialmente bien en el entramado vecinal, que reclama "responsabilidad" política para defender "la salud de los ciudadanos". Si desde el Gobierno autonómico urgían al Consistorio a adoptar medidas de tráfico, este replicaba que donde había que poner el foco era en la industria y el Puerto. "Esto no tiene ni pies ni cabeza", lamentan los residentes sobre este cruce de dardos.

"Estamos preocupados, y más tras los recientes accidentes en Arcelor", manifestaba ayer Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal de La Calzada, que encabeza una movilización a pie de calle para reivindicar unos accesos a El Musel que liberen al barrio del tráfico pesado. "Todo el mundo puede hacer más", señaló Arias en alusión a las instituciones. En ese sentido, pidió al Principado a "presionar" al Ministerio de Transportes para avanzar en un plan que trae de cabeza desde hace décadas al oeste de la ciudad. "Las administraciones no deben echar balones fuera; en vez de discutir hay que buscar soluciones porque lo que está en juego es muy serio", recalcó el líder vecinal de La Calzada. Sobre el inicio del procedimiento por parte del Principado para actualizar el plan de calidad del aire y también el plan de acción a corto plazo, Carlos Arias se mostró tajante. "Es un parche si eso no viene acompañado de voluntad real de aplicarlos", sostuvo.

"El oeste es una zona altamente industrializada y la contaminación no es cosa de solo una empresa", expuso José Luis Nicieza, líder vecinal de Veriña, que pidió al Principado "no tirar balones fuera" en la materia. "Podría controlar más el tema del Puerto", subrayó Nicieza, que abogó por "exigir que las empresas cumplan la normativa" y por sancionar a las que no lo hagan. También considera que la petición del Principado al Ayuntamiento para que impulse medidas de tráfico es sinónimo de "pasarle la patata caliente". "Y mientras haya bronca, los afectados y los que sufrimos día a día la polución somos los vecinos", sentenció. Sobre la actualización del plan de calidad del aire, Nicieza apuntó que "en vez de retocar planes que hagan el vial de Jove". "Para que haya solución hay que poner dinero y ganas", zanjó el presidente vecinal de Veriña.

Para José Ramón Fernández, líder vecinal de Jove, esta reciente disputa dialéctica entre administraciones es "inexplicable". Indicó Fernández que la problemática en la avenida Príncipe de Asturias, que soporta un trajín constante de tráfico pesado, es "competencia del Principado". "Pero se olvida la contaminación de la térmica de Aboño, de Arcelor...", apostilló Fernández, que avanzó que "seguiremos peleando en los despachos".

"El tráfico contamina, pero la gran contaminación viene de las industrias", declaró Álvaro Tuero, líder vecinal del barrio del Natahoyo, que tildó de "lamentable" la situación en Príncipe de Asturias y lanzó un diáfano mensaje a las instituciones. "Que se pongan de acuerdo de verdad y se reúnan con el Ministerio en Madrid", aseveró.