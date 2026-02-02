Queman la pancarta de los vecinos de La Calzada contra el tráfico pesado en Príncipe de Asturias: "Podrían haber provocado daños graves"

Enfado y preocupación entre los vecinos de La Calzada tras la reciente quema de una pancarta reivindicativa. Los componentes de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" se han llevado este lunes una sorpresa desagradable al encontrarse con los restos de la pancarta naranja que habían instalado hace meses en Cuatro Caminos.

La pancarta, en la que se podía leer "No más camiones por Cuatro Caminos", ha sido quemada y en la fachada hay manchas negras por esa acción, que será denunciada por los vecinos. "La asociación se personará para interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes", aseguran desde la entidad liderada por Carlos Arias, que remarcan que "reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la armonía social, los intereses generales y el bienestar de la comunidad".

Desde la asociación también han manifestado su "repulsa y preocupación por una acción que podría haber provocado daños graves, al tratarse de un fuego que puede propagarse fácilmente en un edificio antiguo con maderas y materiales altamente combustibles". "Es un atentado contra la convivencia", lamentan.

El estado de la fachada tras la quema de la pancarta. / LNE

Esta pancarta naranja ha sido hasta ahora uno de los símbolos de las manifestaciones impulsadas por la entidad vecinal para denunciar el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. También han utilizado camisetas, trapos y paraguas naranjas para dar visibilidad a la situación.

Noticias relacionadas

Este acto vandálico no es el primero que sucede en La Calzada en los últimos meses. A finales de noviembre, la Fundación Mar de Niebla denunció que alguien había prendido fuego en una de las puertas de acceso a la sede de la entidad.