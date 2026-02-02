Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Queman la pancarta de los vecinos de La Calzada contra el tráfico pesado en Príncipe de Asturias: "Podrían haber provocado daños graves"

"Es un atentado contra la convivencia", lamentan desde la asociación "Alfonso Camín"

Vecinos de La Calzada, a principios de diciembre, junto a la pancarta que ha sido quemada.

Vecinos de La Calzada, a principios de diciembre, junto a la pancarta que ha sido quemada. / Marcos León

Nico Martínez

Enfado y preocupación entre los vecinos de La Calzada tras la reciente quema de una pancarta reivindicativa. Los componentes de la Asociación de Vecinos "Alfonso Camín" se han llevado este lunes una sorpresa desagradable al encontrarse con los restos de la pancarta naranja que habían instalado hace meses en Cuatro Caminos.

La pancarta, en la que se podía leer "No más camiones por Cuatro Caminos", ha sido quemada y en la fachada hay manchas negras por esa acción, que será denunciada por los vecinos. "La asociación se personará para interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes", aseguran desde la entidad liderada por Carlos Arias, que remarcan que "reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la armonía social, los intereses generales y el bienestar de la comunidad".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Desde la asociación también han manifestado su "repulsa y preocupación por una acción que podría haber provocado daños graves, al tratarse de un fuego que puede propagarse fácilmente en un edificio antiguo con maderas y materiales altamente combustibles". "Es un atentado contra la convivencia", lamentan.

El estado de la fachada tras la quema de la pancarta.

El estado de la fachada tras la quema de la pancarta. / LNE

Esta pancarta naranja ha sido hasta ahora uno de los símbolos de las manifestaciones impulsadas por la entidad vecinal para denunciar el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. También han utilizado camisetas, trapos y paraguas naranjas para dar visibilidad a la situación.

Noticias relacionadas

Este acto vandálico no es el primero que sucede en La Calzada en los últimos meses. A finales de noviembre, la Fundación Mar de Niebla denunció que alguien había prendido fuego en una de las puertas de acceso a la sede de la entidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
  2. Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
  3. Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
  4. Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
  5. La hostelería asturiana llora la muerte de Eduardo Fanjul: 'Siempre tuvo don de gentes; es una gran pérdida para Gijón
  6. Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
  7. Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
  8. Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina

Queman la pancarta de los vecinos de La Calzada contra el tráfico pesado en Príncipe de Asturias: "Podrían haber provocado daños graves"

Queman la pancarta de los vecinos de La Calzada contra el tráfico pesado en Príncipe de Asturias: "Podrían haber provocado daños graves"

Un gigante chino con nueve fábricas en Asia que busca duplicar su producción en Europa: así es la compañía que llega a Gijón

Dajin Offshore, la compañía que se alía con Zima para potenciar el proyecto eólico en el puerto de Gijón

Dajin Offshore, la compañía que se alía con Zima para potenciar el proyecto eólico en el puerto de Gijón

Zima aumenta su plan eólico para El Musel de la mano de una multinacional: más inversión, más empleo y fabricar estructuras más grandes

La opinión de los vecinos de la zona oeste sobre la bronca entre Principado y Ayuntamiento a cuenta de la contaminación: "Todos pueden hacer más"

La opinión de los vecinos de la zona oeste sobre la bronca entre Principado y Ayuntamiento a cuenta de la contaminación: "Todos pueden hacer más"

Plan de vías: un llamamiento a la responsabilidad

Un repartidor a domicilio agredido y un pedido de pizzas sin pagar: los motivos de la condena a un vecino de Gijón

Un repartidor a domicilio agredido y un pedido de pizzas sin pagar: los motivos de la condena a un vecino de Gijón

El nuevo albergue de peregrinos de Gijón ya está listo y abrirá en otoño: 62 plazas y luz en grandes ventanales

El nuevo albergue de peregrinos de Gijón ya está listo y abrirá en otoño: 62 plazas y luz en grandes ventanales
Tracking Pixel Contents