Zima aumenta su plan eólico para El Musel de la mano de una multinacional: más inversión, más empleo y fabricar estructuras más grandes

El proyecto para fabricar bases para aerogeneradores marinos en la ampliación de El Musel, promovido por el grupo Zima a través de su filial Dea Astúrica, se va a potenciar con la incorporación como socio de una de las principales multinacionales dedicadas a la fabricación de estructuras para aerogeneradores. El proyecto de El Musel va a crecer en inversión y empleo respecto a las cifras que inicialmente se plantearon. La alianza de Zima con esta multinacional también lo acelerará. Se trata de una multinacional extranjera, radicada en otro continente, con gran potencia económica y penetración en el mercado de fabricación de estructuras para aerogeneradores.

El grupo Zima –que también es propietario en Asturias de Daorje– tiene reservados desde 2024 en El Musel 153.753 metros cuadrados en el extremo más alejado de tierra del Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) de la ampliación de El Musel. La concesión se otorga por 30 años, prorrogable por otros 15. La inversión y el empleo previstos el año pasado, cuando la empresa concurrió a diversas ayudas de fondos europeos, era de 86,69 millones de euros y 215 empleos directos. Unas cifras que ahora van a aumentar.

No sólo va a crecer en números, sino también en el tipo de estructuras que se fabricarán en El Musel. A las bases para aerogeneradores previstas en el proyecto inicial (principalmente flotantes, pero también bases ancladas al fondo marino en mares poco profundos) se van a añadir otro tipo de estructuras que forman parte de los aerogeneradores, como podrían ser las torres.

Con la incorporación del nuevo socio, además, el grupo no mira exclusivamente a la fabricación de estructuras campos eólicos marinos, sino que también pone sus ojos en suministrar estructuras para aerogeneradores terrestres.

El grupo Zima lleva años madurando este proyecto. Prueba de ello es que cuando solicitó el terreno en El Musel, en el concurso definitivo abierto para adjudicar ese suelo, la empresa presidida por Miguel Zorita también aportó entonces cartas de intención de potenciales clientes, fundamentalmente grandes compañías europeas, con la intención de contratar más de 2.000 millones de euros a Zima, en función de que dichas compañías ganaran los concursos abiertos para la concesión de parques eólicos marinos por los que pujaban en aguas de distintos países.

El proyecto de la factoría de estructuras de aerogeneradores en El Musel prevé solapar el inicio de la fabricación de piezas con las últimas fases de construcción de las infraestructuras de esta factoría. Las plataformas flotantes para aerogeneradores marinos, claves en el proyecto, representan alrededor de un 27% del coste total de un aerogenerador, un porcentaje superior al coste de la turbina (un 17%). Las plataformas flotantes para turbinas de 15 megavatios, que son las más habituales, tiene un peso de unas 4.000 toneladas, miden más de 25 metros de alto y una distancia entre virolas superior a 80 metros. La previsión es que se expidan desde El Musel en barcos o se lleven flotando remolcadas hacia puertos próximos a donde se vaya a instalar el parque eólico al que van destinadas. También se puede montar el aerogenerador completo en El Musel si el parque eólico de destino está en aguas próximas al puerto gijonés.

Entre la mano de obra directa que se va a necesitar para la fabricación de las estructuras para aerogeneradores en El Musel serán precisos muchos soldadores, pero también otros profesionales como caldereros, gruistas o pintores. También titulados superiores como ingenieros, perfiles ligados a las tecnologías de la información, financieros, compras, prevención de riesgos laborales y gestión de recursos humanos.

El proyecto impulsado por Zima en El Musel, ligado a la transición energética, ha obtenido varias subvenciones, entre ellas 9,98 millones de euros del PERTE de Renovables para proyectos de la cadena de valor de la industria de energías limpias, ayudas gestionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica a través del IDAE. También ha captado otros 17,2 millones de euros del Fondo de Transición Justa de España, otorgados por el Gobierno de Asturias.

El de fabricación de aerogeneradores en el Muelle Norte es uno de los tres proyectos industriales que ya han solicitado espacios en terrenos del Puerto de Gijón. Los otros son la factoría de materiales necesarios para las baterías de vehículos eléctricos que promueve Ionway (integrada por Umicore y la filial de Volkswagen PowerCo) que plantea ocupar 45,51 hectáreas en la ampliación de El Musel, y la planta para producir metanol con CO2 capturado e hidrógeno verde en 4,12 hectáreas de la explanada de Aboño, proyecto que impulsa Hymet Musel (perteneciente al mismo grupo que Nortegás).

Otras compañías también se interesaron por terrenos de El Musel, como es el caso de RWE para una posible planta de producción de metanol también en la explanada de Aboño, si bien no llegó a formalizar ninguna petición.

Los proyectos industriales previstos para la ampliación de El Musel no ocuparán la primera línea de muelle en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, necesaria para las operaciones de estiba y desestiba. La mayor parte de ese muelle está destinada al proyecto de Zima y al de Ionway. Esta última compañía también ha solicitado la explanada que está entre el Muelle Norte y la terminal de la regasificadora, donde además descargará graneles líquidos necesarios para su proceso fabril.