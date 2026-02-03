La petición del PSOE al Ayuntamiento para luchar contra la contaminación en el Oeste de Gijón

El edil socialista José Ramón Tuero llevará al próximo Pleno una iniciativa para que el Ayuntamiento actualice el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en la zona oeste de Gijón. Una propuesta que Tuero vincula con los trámites que ya ha iniciado el gobierno de Asturias para actualizar el plan de calidad del aire de Gijón y su plan de acción a corto plazo tras las superaciones de los límites de PM10 registradas el año pasado en la estación medidora del Lauredal.

Ir de la mano

“Este contexto supone una oportunidad para que ambas administraciones vayan de la mano y se pueda analizar la eficacia real de los protocolos vigentes y de su activación práctica. Los dos protocolos son los instrumentos operativos de referencia para la gestión de la contaminación”, explica el edil. Los socialistas piden al gobierno local, por tanto, que fije criterios de activación preventiva, incorpore mecanismos automáticos y asegure su adecuación a la nueva normativa estatal y a los umbrales que deben integrarse en los planes de acción a corto plazo. “Queremos que mejore su eficacia", añadió el socialista.

Siguiendo la estela del consejero de Medio Amiente, el socialista Alejandro Calvo; el concejal Tuero también criticó la falta de acción de la concejalía de Medio Ambiente a la hora de aplicar todas las restricciones de tráfico que se incluyen en ese protocolo y el retraso de Tráfico en poner en marcha la zona de bajas emisiones de La Calzada.

“El Ayuntamiento tiene que ejercer sus competencias y dejar de trasladar a otras administraciones responsabilidades propias”, señaló Tuero que incluye en su proposición plenaria que se convoque con carácter urgente la Comisión de Valoración con la participación del gobierno local, regional y estatal para analizar, de manera conjunta, los episodios registrados desde el verano de 2025 y acordar las actuaciones necesarias en cada ámbito competencial.