Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio

Un hombre de 54 años falleció esta noche tras precipitarse a la calle desde un edificio de la calle Federica Montseny, en el barrio de La Calzada.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y una UVI Móvil, que nada pudieron hacer por salvar la vida del varón. Los agentes de la Policía Nacional y de la Científica, que se hicieron cargo de la intervención, se encargaron de acordonar la calle para realizar las labores oportunas.

Los hechos sucedieron en torno a las nueve de la noche. Según las investigaciones, se descarta cualquier tipo de indicio de criminalidad y todo apunta a que se trató de un acto voluntario. Los servicios funerarios trasladaron el cuerpo del fallecido.