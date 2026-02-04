Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio

Los hechos se produjeron en la calle Federica Montseny, en La Calzada

El operativo policial y la UVI Móvil en la calle Federica Montseny.

Nico Martínez

Un hombre de 54 años falleció esta noche tras precipitarse a la calle desde un edificio de la calle Federica Montseny, en el barrio de La Calzada.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y una UVI Móvil, que nada pudieron hacer por salvar la vida del varón. Los agentes de la Policía Nacional y de la Científica, que se hicieron cargo de la intervención, se encargaron de acordonar la calle para realizar las labores oportunas.

Los hechos sucedieron en torno a las nueve de la noche. Según las investigaciones, se descarta cualquier tipo de indicio de criminalidad y todo apunta a que se trató de un acto voluntario. Los servicios funerarios trasladaron el cuerpo del fallecido.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

