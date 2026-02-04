Fallece un hombre de 54 años en Gijón tras precipitarse desde un edificio
Los hechos se produjeron en la calle Federica Montseny, en La Calzada
Un hombre de 54 años falleció esta noche tras precipitarse a la calle desde un edificio de la calle Federica Montseny, en el barrio de La Calzada.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron efectivos de la Policía Nacional y una UVI Móvil, que nada pudieron hacer por salvar la vida del varón. Los agentes de la Policía Nacional y de la Científica, que se hicieron cargo de la intervención, se encargaron de acordonar la calle para realizar las labores oportunas.
Los hechos sucedieron en torno a las nueve de la noche. Según las investigaciones, se descarta cualquier tipo de indicio de criminalidad y todo apunta a que se trató de un acto voluntario. Los servicios funerarios trasladaron el cuerpo del fallecido.
