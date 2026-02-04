El Musel estudiará dar más espacio al proyecto eólico de Dajin y Zima

La Autoridad Portuaria de Gijón se mostró ayer abierta a estudiar la demanda de más espacio en el puerto de El Musel para el proyecto de fabricación y ensamblaje de componentes de aerogeneradores marinos, al que aspiran los promotores del proyecto. La intención de ocupar más suelo portuario la han puesto de relieve las empresas tras el principio de acuerdo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA entre el Grupo Zima, promotor inicial del proyecto, y la multinacional china Dajin Offshore (Dajin Heavy Industry) para impulsar conjuntamente el desarrollo de la planta de fabricación de cimentaciones de aerogeneradores marinos en El Musel.

El punto de partida son los 153.753 metros cuadrados en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) solicitados en concesión por el Grupo Zima. La ampliación de espacio para el proyecto en ese mismo muelle resulta difícil toda vez que esa concesión aún no formalizada, limita con el terreno solicitado en concesión por Ionway (Umicore y PowerCo) para su planta de producción de materiales para baterías de coches eléctricos. Quedaría la posibilidad de extenderse hacia el mar, si bien la ocupación de la primera línea de muelle impediría su uso para otras operaciones portuarias distintas a las vinculadas a la factoría de piezas para el sector eólico. No obstante, fuentes empresariales han señalado que el aumento de espacio que necesitan no tendría necesariamente por qué estar pegado al ya solicitado en concesión por Zima, pudiendo ser en otro espacio portuario que esté libre.

La fabricación de las grandes piezas para aerogeneradores requieren de amplios espacios de almacenamiento, que es una de las claves por las que se requiere más suelo. Ante el planteamiento empresarial demandando más espacio, desde la Autoridad Portuaria de Gijón se señaló ayer, en respuesta a preguntas de este diario que "cuando se reciba la solicitud, se estudiará con la mejor disposición con el fin de atender las necesidades de la compañía".

El grupo Zima diseñó inicialmente su proyecto para fabricar sobre todo bases flotantes para aerogeneradores marinos de parques eólicos en aguas profundas, teniendo también en mente la posibilidad de producir monopolices que se hincan en el fondo como bases de aerogeneradores de parques marinos en aguas poco profundas. En esto último es especialmente fuerte Dajin Offshore, multinacional con presencia en 30 países y con siete fábricas en China, cinco de ellas para producir piezas para la eólica marina y dos para la eólica terrestre. Además de las bases flotantes e hincadas al fondo que produce Dajin Offshore, también fabrica torres y estructuras de transición.

La incorporación de Dajin Offshore al proyecto promovido por el Grupo Zima supondrá previsiblemente un incremento tanto en la inversión como en el empleo previstos en el proyecto inicial. Además también se prevé una mayor actividad no sólo en la fabricación, ensamblaje y almacenamiento de estructuras destinadas a la eólica marina, sino también a la terrestre.

Tras el principio de acuerdo alcanzado por ambas compañías, se prevé que en las próximas semanas se cierre un acuerdo ya más detallado. La dimensión de las instalaciones que se planteen para El Musel, no obstante, dependerá del espacio que puedan conseguir en el Puerto, según explican desde el ámbito empresarial.

La concesión de suelo portuario, por otra parte, está sujeta a una tramitación que es insoslayable. Los contactos previos son los que podrán determinar cómo se pueden atender las necesidades de las empresas.