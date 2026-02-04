Parches en los baches de Príncipe de Asturias mientras se espera por la reforma, sin avances, que traiga el cambio de asfalto y la humanización

Primeros movimientos para mejorar el estado del pavimento de la avenida Príncipe de Asturias. Un equipo de técnicos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se desplazó en la mañana de ayer a esta vía tan dañada por el incesante tráfico pesado para revisar el estado del asfalto y señalar las partes más dañadas. Según las fuentes consultadas, estas tareas se enmarcan en un plan de parcheo de los puntos más deteriorados de esta avenida en la que están pendientes la instalación de un asfalto que reduzca el ruido -cuyo contrato se ha modificado recientemente- impulsada por el propio Ministerio de Transportes y el proyecto de humanización, anunciado por el Principado, del que, por ahora, no se han comunicado avances.

Por ahora, el Ministerio que lidera el socialista Óscar Puente lo que ha puesto en marcha son los primeros pasos de los trabajos para arreglar las zonas de la avenida de Príncipe de Asturias más dañadas. Algunas de las señales realizadas por los técnicos en la mañana de ayer se llevaron a cabo en Cuatro Caminos y su entorno. Los tres profesionales de Red de Carreteras del Estado, tras analizar el tráfico y el estado del asfalto, pintaron sobre puntos concretos del pavimento unas señales con pintura verde. Se centraron especialmente en los pasos de peatones y en algunas otras partes en las que hay daños más visibles. Más allá de señalar esas zonas, también tomaron notas de la situación actual del terreno.

Esas tareas las desarrollaron sin necesidad causar modificaciones o parar el tráfico de Príncipe de Asturias en ningún momento. Su presencia no pasó desapercibida entre los vecinos que pasaban por la avenida. "Ojalá podamos ver cambios pronto. Son necesarios", comentaron los residentes de la zona mientras observaban el estudio que estaban ejecutando los técnicos.

Las labores ejecutadas por los técnicos de Transportes este martes son el primer paso para llevar a cabo una serie de parches en una avenida que espera por su gran reforma. Por un lado, todavía está pendiente la licitación de la humanización de Príncipe de Asturias, que fue una de las propuestas que lanzó el Gobierno regional a finales de 2024, después de que se conociera que el vial de Jove era historia y que se iban a buscar otras alternativas al trazado soterrado. Sobre este tema, en noviembre de 2025, el Ayuntamiento pidió conocer la posición de Óscar Puente a través de una carta. Y luego se hizo lo mismo con otra misiva al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. Las dos cartas las firmó Carmen Moriyón. Gijón sigue desconociendo cuándo se licitará ese esperado proyecto.

Otro de los técnicos, ayer, tomando notas sobre el estado del pavimento de Príncipe de Asturias. | N. M. R.

De forma paralela, Príncipe de Asturias espera por la sustitución de un tramo del asfaltado actual por el denominado pavimento fonoabsorbente. El Ministerio de Transportes adjudicó en diciembre de 2024 estas tareas, incluidas en un contrato más amplio de acciones en carreteras asturianas, en Avilés y en Tapia de Casariego. El asfalto fonoabsorbente cuenta con una superficie menos rugosa y, por lo tanto, menos ruidosa al contacto con la goma de los neumáticos. La mejora en la absorción de ruido es muy relevante, según determinados estudios.

Concretamente, las tareas en Príncipe de Asturias están previstas para centrarse entre los kilómetros 2,420 y 2,600 de la margen derecha de la avenida. Las obras para reducir el ruido en carreteras asturianas se adjudicaron en diciembre de 2024 por 1,1 millones de euros. Si bien, en diciembre de 2025 se produjo una modificación del contrato, que conllevó que el plazo total tras la modificación sea de 16 meses y que el importe total crezca hasta los 1,3 millones.

El denominado "Plan de Acción contra el Ruido de la Fase II" también incluye acciones en la carretera N-632 en Avilés, que ya han comenzado, y en la N-634 en Tapia de Casariego. Todas estas tareas se financian con cargo a los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación. El caso de la acción prevista en Gijón es distinto a los de Avilés y Tapia de Casariego, ya que es el único punto que no se trata de una carretera convencional, sino de una vía de dos calzadas y tres carriles por sentido que transcurre por la zona urbana.

Transportes no ha concretado cuándo arrancarán los trabajos previstos en Príncipe de Asturias en el marco de ese plan. Los vecinos urgen "plazos claros" de cara a las actuaciones en esta avenida. La asociación "Alfonso Camín" continuará esta semana con sus mesas informativas y la recogida de firmas contra el tráfico pesado en la avenida. El viernes estarán de 12.00 a 14.00 horas junto a la iglesia de Fátima. El sábado, también al mediodía, estarán en Cuatro Caminos.