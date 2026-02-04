La Plataforma contra la Contaminación reanuda su lucha contra la polución con varias charlas

"Las sensaciones son positivas. Notamos que la gente está concienciada y animada". Con estas palabras se expresaron ayer los integrantes de la Plataforma contra la Contaminación tras la asamblea que celebraron ayer en el Ateneo de La Calzada. En esa cita remarcaron que a lo largo del 2026 quieren "volver a realizar acciones en la calle" para denunciar la situación de la polución en la ciudad.

En la reunión, los componentes de este movimiento vecinal resaltaron que el martes 3 de marzo esperan llevar a cabo un encuentro con varios profesionales sanitarios para que expliquen las consecuencias de los altos niveles de contaminación en la salud de los vecinos. "Queremos empezar con una conferencia sobre la contaminación en general", remarcó José Luis Rodríguez Peón, uno de los fundadores de la Plataforma, antes de agregar que "también haremos alguna en los próximos meses sobre los parques de baterías".

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado fin de semana, el objetivo de la Plataforma contra la Contaminación es "dar una serie de pasos previos para concienciar a la mayor cantidad de vecinos". Una de esas acciones serán esas charlas con médicos y otros profesionales sanitarios, así como algunas concentraciones para las que todavía no han fijado una fecha.

De la mano de la Federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana y de otras entidades de la zona oeste, los miembros de la Plataforma contra la Contaminación confían en que en 2026 se pueda impulsar "una gran manifestación". "Tenemos lo que tenemos y tiene pinta de que va a ir a peor, así que la única manera que tenemos de presionar es estando en la calle para denunciar lo que está pasando", comentó Rodríguez Peón, encantado con la respuesta de los gijoneses que asistieron ayer a la asamblea. "La gente es consciente de los graves problemas que existen y eso es bueno", aseveró.

Durante la asamblea también se explicó que el gobierno local les trasladó este lunes que tienen "la intención de poner en marcha la moratoria solicitada" contra los parques de baterías en la ciudad.