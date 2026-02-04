La tolva ecológica de Bergé, ya en el El Musel
Mide 18 metros de alto por 12 de ancho y se usará para descargar DRI para Arcelor
Gijón
La tolva ecológica de Bergé que se utilizará, entre otros servicios, para la descarga por Consignaciones Asturias de DRI para la futura acería eléctrica de Arcelor, ya se encuentra en El Musel.
La tolva sobre ruedas, de 18 metros de alto por 12 de ancho y con un peso de 85 toneladas, permanecía ayer en la cubierta del «Meri», barco que la transportó desde Alicante. Previsiblemente se descargará hoy en el Muelle Norte, donde operará. En la operación se empleará una grúa de 500 toneladas de Grúas Roxu. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo
- Los parkings del Molinón y Hermanos Castro se cierran a grandes vehículos
- Dos encapuchados asaltan de madrugada una clínica en Gijón: la Policía acudió tras los gritos de una vecina
- Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente