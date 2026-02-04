Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tolva ecológica de Bergé, ya en el El Musel

Mide 18 metros de alto por 12 de ancho y se usará para descargar DRI para Arcelor

La tolva ecológica de Bergé, aún en la cubierta del «Meri», en El Musel. |

Manuel Castro

Gijón

La tolva ecológica de Bergé que se utilizará, entre otros servicios, para la descarga por Consignaciones Asturias de DRI para la futura acería eléctrica de Arcelor, ya se encuentra en El Musel.

La tolva sobre ruedas, de 18 metros de alto por 12 de ancho y con un peso de 85 toneladas, permanecía ayer en la cubierta del «Meri», barco que la transportó desde Alicante. Previsiblemente se descargará hoy en el Muelle Norte, donde operará. En la operación se empleará una grúa de 500 toneladas de Grúas Roxu. n

La tolva ecológica de Bergé, ya en el El Musel

Un gigante chino con nueve fábricas en Asia que busca duplicar su producción en Europa: así es la compañía que llega a Gijón

