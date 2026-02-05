Transportes vincula la obra de parcheo de Príncipe de Asturias a su "humanización"

Las labores de revisión en la avenida de Príncipe de Asturias para parchear los tramos más deteriorados del firme se enmarcan, según informa el Ministerio de Transportes, en el pendiente plan de "humanización del vial", que según la entidad ministerial se encuentra en fase "de redacción". El envío de operarios para evaluar el terreno, añade el Ministerio, es el paso previo a una obra que se tramitará mediante "los contratos de conservación ordinarios" y que será a su vez el preámbulo a una reforma integral. "Para llevar a cabo el proyecto de humanización de esta avenida es necesario tratar alguno de estos desperfectos, ya que esta vía soporta una gran intensidad de camiones", explican desde Transportes, sobre una iniciativa avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. Los vecinos, mientras, entienden que el parcheo es tan necesario como insuficiente.

José Luis Rodríguez Peón, de la Plataforma contra la Contaminación, explica: "Nosotros siempre pusimos sobre la mesa que uno de los mayores problemas de la avenida es el estado del asfalto. Por esos baches pasan camiones con sustancias peligrosas y es un peligro tanto para esos vehículos como para el resto de conductores. Que vayan a parchear, bueno. ¿Cuánto va a durar? La avenida no va a estar bien hasta que no deje de asumir el tráfico pesado que tiene".

Entiende que este arreglo parcial, sin solucionar el problema de fondo, hará que los desperfectos vuelvan. "Pero tampoco está mal que lo parcheen. Si hay que elegir entre mal o regular, elegimos regular", valora. Defiende también que, mientras la ciudad espera por soluciones definitivas a los accesos al Puerto y la humanización de esta avenida, serán siempre necesarias las "movilizaciones de los vecinos".

Carlos Arias, presidente vecinal de La Calzada, entiende que el uso del término "parche" es especialmente adecuado. "Es literalmente un parche porque no es la solución necesaria. Está completamente descuidado y necesita de una intervención seria", opina. En el marco de esas movilizaciones que mencionaba Rodríguez Peón, la zona oeste sigue con sus manifestaciones: está habilitando una campaña online para recoger firmas y las recabará presencialmente este viernes en Fátima y el sábado en Cuatro Caminos.

Por su parte, Álvaro Tuero, líder vecinal de El Natahoyo, interpreta esta noticia con más bien pesimismo y la tilda de "chapuza". "Esa avenida está deshecha. Si al menos la fresaran entera y pusiesen un alquitrán antirruido, todavía, pero arreglarla a cachos no tiene sentido", asegura el presidente, que lamenta que el retraso general del plan de accesos al Puerto siga por ahora sin soluciones ni plazos definitivos. Por último, Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana, también entiende que hablar de "parches" es la definición correcta: "Esto es un parche para cubrir la verdad. Porque la verdad es que no están haciendo absolutamente nada . Hace tiempo tenían que haber puesto un asfalto antirruidos". Cañete reprocha también que el Puerto, "que se comprometió a tener encuentros con los vecinos este trimestre", aún no los haya llamado.