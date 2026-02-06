El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

La Autoridad Portuaria de Gijón y el Cluster TIC de Asturias presentaron esta mañana a representantes de empresas y entidades de la comunidad portuaria de El Musel, así como a compañías radicadas en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, las conclusiones del diagnóstico de digitalización portuario, que apunta a una alta integración práctica de la digitalización en el sector portuario gijonés.

Nieves Roqueñí, durante su intervención, con el presidente del Cluster TIC, José Arias, a su lado. / Lne

El estudio ha sido realizado por el Cluster TIC en el marco de un proyecto puesto en marcha por el Puerto para impulsar la transformación digital de las empresas de la comunidad portuaria. Entre las conclusiones generales del estudio destaca una alta integración práctica de la digitalización, especialmente en ámbitos como analítica de datos, gestión documental, seguridad o relación con administraciones. Al mismo tiempo, el informe identifica retos transversales vinculados a la interoperabilidad y a la explotación del conocimiento basado en datos, así como a una mejor integración entre los distintos actores de la comunidad portuaria, señalan desde el Puerto, cuya presidenta, Nieves Roqueñí destacó que "el Puerto de Gijón se configura como nodo tractor de innovación, colaboración y transformación digital, eficiencia y competitividad".

A la jornada, que se celebró en el salón de actos del edificio de Servicios Múltiples de la Autoridad Portuaria de Gijón, acudieron unas 50 personas. Roqueñí apuntó en el acto de apertura de la jornada que este estudio es "un primer paso para conocernos mejor, para identificar retos comunes y para sentar las bases de nuevas iniciativas conjuntas que nos permitan avanzar de forma coordinada en la transformación digital del puerto para mejorar en eficiencia y competitividad". Para la presidenta de El Musel, "la participación activa de las empresas portuarias y de las empresas TIC, muchas de ellas ubicadas en el Parque Tecnológico, demuestra que existe una voluntad real de colaboración y una oportunidad clara para trabajar juntos en proyectos que aporten valor al conjunto de la comunidad portuaria".

Subvenciones

En la jornada celebrada este viernes en El Musel, también se informó a los asistentes sobre la iniciativa Ports 4.0, convocatoria de ayudas para apoyar a empresas que tengan proyectos innovadores en el ámbito logístico en los puertos españoles. Ports 4.0 está promovido por Puertos del Estado y las autoridades portuarias. Tiene una dotación de 6,75 millones de euros en ayudas para ideas y proyectos comerciales con el objetivo de atraer, apoyar y facilitar la innovación en los puertos mediante el impulso de nuevas tecnologías y la mejora de los procesos y los servicios.