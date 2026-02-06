De la tala de 8 tilos en El Arbeyal a la plantación de 49 árboles en La Calzada: la sanción a una constructora en Gijón

Fue el concejal socialista José Ramón Tuero quien llevó a comisión de Medio Ambiente la indignación de un grupo de vecinos de la zona oeste por la tala de árboles y la desaparición de una pequeña zona verde en el área del Arbeyal en el marco de las construcción de nuevos bloques residenciales entre las calles Pachín de Melás y Camino del Lucero. Y fue el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, quien dio cuenta de las sanciones que el Ayuntamiento ha impuesto a la constructora por este asunto.

Explicó Pintueles que la tala alcanzó a ocho tilos de titularidad municipal afectados por las obras de urbanización PERI de Santa Olaya. La previsión municipal eraque esos árboles se mantuvieran pero los trabajos de construcción del aparcamiento subterráneo dañaron de manera muy importante sus raíces. Daños que no solo provocaron que se secaran parcialmente por uno de los lados; también se detectó un riesgo alto de vuelco al quedar la estructura descompensada. Así las cosas, los servicios técnicos aconsejaron retirarlos todos al suponer un peligro para la seguridad de los viandantes.

Entendiendo que la constructora era la responsable, el Ayuntamiento le ha impuesto una sanción de carácter compensatorio que supone, para empezar, acondicionar de nuevo el parterre municipal conservando sus dimensiones y restituir la masa arbórea con la plantación de una alineación de ocho ejemplares juveniles de metrosidero, de 1,50 metros de altura.

A mayores la constructora deberá sufragar la adquisición y plantación de 13 unidades de metrosidero valorados en 6.273,41 euros en la zona del Oceanográfico, 14 unidades de tilos valorados en 3.829,98 euros en la calle José Martí y 14 unidades de pino valorados en 4.039,98 euros en la Rotonda del Musel.