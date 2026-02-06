Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de La Calzada continúan con la recogida de firmas contra el tráfico pesado que soporta Príncipe de Asturias

Este sábado estarán en Cuatro Caminos

Un instante de la recogida de firmas, esta mañana, junto a la iglesia de Fátima.

Un instante de la recogida de firmas, esta mañana, junto a la iglesia de Fátima. / Luisma Murias

N. M. R.

Los vecinos de La Calzada no frenan en su lucha contra el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. La asociación "Alfonso Camín" organizó este viernes una mesa informativa junto a la iglesia de Fátima, en la que siguieron realizando la recogida de firmas.

Este sábado, de 12.00 a 14.00 horas, habrá mesa informativa y recogida de firmas en Cuatro Caminos.

Estas firmas serán trasladadas posteriormente al Ministerio de Transportes. Los vecinos de La Calzada también han habilitado la posibilidad de firmar a través de "Change.org".

Los vecinos de La Calzada continúan con la recogida de firmas contra el tráfico pesado que soporta Príncipe de Asturias

De la tala de 8 tilos en El Arbeyal a la plantación de 49 árboles en La Calzada: la sanción a una constructora en Gijón

El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

El doloroso testimonio de Jesús Fernández, un taxista de Gijón que tuvo que llevar él mismo a su padre a Urgencias con un posible ictus: "El 112 me colgó el teléfono"

