Los vecinos de La Calzada continúan con la recogida de firmas contra el tráfico pesado que soporta Príncipe de Asturias
Este sábado estarán en Cuatro Caminos
N. M. R.
Los vecinos de La Calzada no frenan en su lucha contra el tráfico pesado que soporta la avenida Príncipe de Asturias. La asociación "Alfonso Camín" organizó este viernes una mesa informativa junto a la iglesia de Fátima, en la que siguieron realizando la recogida de firmas.
Este sábado, de 12.00 a 14.00 horas, habrá mesa informativa y recogida de firmas en Cuatro Caminos.
Estas firmas serán trasladadas posteriormente al Ministerio de Transportes. Los vecinos de La Calzada también han habilitado la posibilidad de firmar a través de "Change.org".
