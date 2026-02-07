La mayor naviera de El Musel impulsa una nueva conexión por tren a León

A las nuevas conexiones marítimas de contenedores que se están estableciendo en el puerto de El Musel, a partir de este lunes se va a sumar una línea regular de contenedores por ferrocarril hasta León, operada por Medlog, la división de logística de Mediterranean Shipping Company (MSC), la naviera que más contenedores mueve por el puerto gijonés y que recientemente incluyó al puerto gijonés en la primera ruta transoceánica de su historia, hasta Canadá. La integración del transporte marítimo y ferroviario es una de las claves para el desarrollo de los puertos. En este caso, la nueva línea ferroviaria gestionada por Medlog unirá la terminal de contenedores de El Musel con la terminal ferroviaria del polígono industrial de Villadangos del Páramo, en León.

La previsión inicial es transportar por ferrocarril entre El Musel y León unos 3.500 contenedores anuales. El primer convoy ferroviario llegó a la estación sur de El Musel en la noche del pasado jueves con contenedores vacíos, para posicionarlos en el Musel. El tren se cargará al fin de semana con entre 36 y 38 contenedores, llenos fundamentalmente de productos importados por una empresa del sector de la alimentación con varias fábricas en León. Inicialmente esta línea ferroviaria tendrá una frecuencia semanal, con la perspectiva de aumentar a dos trenes semanales la frecuencia posteriormente.

Por la distancia, el envío por ferrocarril de estos contenedores no supone un ahorro de costes respecto al camión, pero sí aporta dos ventajas a las empresas que apuestan por esta fórmula. Una de ellas es la reducción de emisiones de CO2 respecto a la carretera, con lo que se trata de un transporte más sostenible, algo que además puede traducirse en una ventaja económica para las empresas que estén obligadas a declarar sus emisiones de este gas. La segunda es la logística en el caso de la empresa que importa estos productos de alimentación, dado que almacenándolos en Villadangos los puede llevar a sus fábricas en un margen muy breve de tiempo, contando así con más flexibilidad respecto al acopio de los mismos en El Musel.

Aunque el punto de conexión con El Musel va a ser el polígono de Villadangos, el primer convoy que saldrá este lunes tendrá como destino la terminal de Onzonilla (León), desde donde se cargarán en camiones los contenedores hasta su lugar de entrega final. El motivo por el que se empieza a operar en Onzonilla es que en la terminal de Villadangos se está a la espera de que llegue la maquinaria que se utiliza para la carga y descarga de contenedores, un tipo de grúas móviles especializadas (reachstackers), similares a las que ya se utilizan en el Musel para cargar y descargar contenedores de camiones o ferrocarriles o para apilarlos.

Medlog ya hizo pruebas el pasado verano para la puesta en marcha de esta línea ferroviaria, aprovechando una acumulación puntualmente elevada de mercancías, circunstancia que se produjo por las importaciones de paneles solares con destino a la Meseta. El primero de aquellos convoyes salió de El Musel el 2 de julio, tal como informó este diario.

En aquella ocasión los trenes se enviaron a la estación León Clasificación. También se consiguieron algunos tráficos de retorno, en concreto forrajes para su exportación por contenedor desde El Musel. Tras las pruebas con aquel Tren Expreso de Contenedores (TeCo), se suspendió el servicio hasta su lanzamiento ahora.

El acuerdo con la empresa leonesa del sector alimentario es el que garantiza carga suficiente para la regularidad de esta nueva línea ferroviaria operada por Medlog y abierta a otros clientes. Además de captar otros potenciales tráficos en dirección a la Meseta, Medlog también está promoviendo la línea para captar mercancías de retorno desde la terminal de Villadangos del Páramo a Asturias. Además de los convoyes de Medlog, hacia Villadangos ya están saliendo desde El Musel trenes operados por otras compañías con bobina de acero importada para León Coated Solutions (del grupo NSR), que impulsó la construcción del ramal ferroviario hasta Villadangos junto con la Junta de Castilla y León y de El Musel.

La apuesta por la intermodalidad, estrategia del Puerto para crecer

El lanzamiento por Medlog de un tren de contenedores entre El Musel y León se produce en un momento en el que el Puerto también está apostando por la intermodalidad como estrategia para crecer en tráficos.

El Puerto ha encargado a la ingeniería estatal Ineco el desarrollo de un plan intermodal para El Musel, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, en el que se prioricen las inversiones tanto en terrenos portuarios como fuera de los mismos para potenciar líneas ferroviarias de contenedores y para transportar semirremolques (autopistas ferroviarias). El encargo hace mención expresa a analizar una posible terminal ferroviaria en los muelles de La Osa vinculada a la reactivación de la autopista del mar. En esos muelles también está la terminal de contenedores.