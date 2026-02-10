"Disposición absoluta" del gobierno de Gijón a crear una zona formativa en Naval

"Nuestra disposición es absoluta con este tema; vemos con buenos ojos esta opción". Así es como han recibido desde el gobierno local de Gijón el llamamiento que hizo el director del Centro Integrado de Formación Profesional del Mar, Indalecio Estrada, en una entrevista publicada el domingo por LA NUEVA ESPAÑA, para que en Naval Azul se habiliten espacios para que alumnos de este centro y también de la Escuela Superior de Marina Civil de Gijón, hagan determinadas prácticas.

El Centro Integrado de FP del Mar y Marina Civil están preparando un documento para concretar su petición y los requisitos que necesitarían, documento que trasladarán al Ayuntamiento. Entre otras cuestiones, plantean disponer de espacio para prácticas vinculadas al manejo de drones y otras vinculadas a salvamento marítimo. Se trata de prácticas necesarias para obtener titulaciones homologadas por la Organización Marítima Internacional y que actualmente ambos centros formativos tienen que buscar un sitio, fechas y tramitar permisos para cada curso. Con instalaciones en Naval Gijón tendrían muchas más facilidades. Estrada indicó que esas instalaciones también podrían ser utilizadas por los bomberos o por empresas para otras prácticas.

Desde el gobierno local se indicó ayer que "por supuesto que el Ayuntamiento está abierto a esta iniciativa, que es muy interesante", recordando que entre los objetivos de Naval Azul no sólo está albergar empresas, sino también cuestiones científicas, en las que puede tener encaje esta faceta formativa.

En todo caso, el desarrollo de Naval Azul está pendiente de que culmine la elaboración del Plan Especial para ordenar este área, cuya tramitación concluirá previsiblemente en 2027 con la aprobación definitiva por el Pleno del documento, última fase de su tramitación.

El proyecto de Naval Azul, para transformar los antiguos terrenos del astillero Naval Gijón en un polo empresarial ligado a la economía azul, afecta a unos 60.000 metros cuadrados. El 60 por ciento del suelo es propiedad del Ayuntamiento, un terreno que en su mayor parte adquirió a la Autoridad Portuaria, con la cesión gratuita por parte de esta última de la franja destinada a paseo marítimo. El 40 por ciento restante del suelo pertenece a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar).

Además de la actividad productiva y de investigación previstas para Naval Azul, también se contempla que en una parte de esos terrenos se pudiera ampliar el Acuario de Gijón.