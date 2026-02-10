El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: "Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda"

"Su contrato está extinguido por sentencia judicial. Tiene que dirigirse al Ayuntamiento y solicitar una vivienda". De esta forma se pronunciaron ayer desde la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, liderada por Ovidio Zapico (IU), sobre la situación de A.G.V., la mujer de 30 años que reside en una vivienda social del Principado y que se enfrenta a un desahucio, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

El caso de esta vecina de la calle Peña, en El Natahoyo, se trata de un procedimiento que acumula varios años de órdenes de lanzamiento, recursos y resoluciones judiciales. La Audiencia Provincial, según la defensa de la joven, suspendió el procedimiento de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2024, como establecía un Real Decreto-Ley en el que se indicaba que el lanzamiento solo se reanudaría en 2025 a petición expresa del Principado. Finalmente, el Principado solicitó la reactivación del proceso.

Por su parte, la joven, madre soltera con un hijo de ocho años, pide que no la dejen "en la calle con el niño". Su abogado, Pedro Muñiz, lamenta que desde el Principado sigan adelante con este lanzamiento a pesar de que en octubre de 2023 se anunciara la paralización de numerosas órdenes de desahucio de Vipasa.

"El contrato está extinguido"

En cambio, fuentes de la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda aseguraron ayer que este caso es una demanda que surgió en 2022. En ese año, señalan, "se notificó la finalización de contrato al padre por deuda, pero sobre todo por tema de convivencia, había muchas quejas vecinales". "Como no entregaron las llaves, Vipasa demandó, en el proceso el hombre falleció y se subrogó a su mujer continuando el procedimiento judicial contra ella", desarrollaron desde la consejería que lidera Zapico, antes de añadir que "según sentencia judicial de 20 de diciembre de 2022, el contrato está extinguido, por lo que no se puede subrogar a su hija". "No es legal. Estaríamos prevaricando", aseveraron.

Ante esta situación, desde el Gobierno regional instan a la afectada a dirigirse a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón "para solicitar una vivienda de urgencia o de emergencia porque en la que está ahora no existe contrato".