El Puerto de Gijón reanuda en marzo su programa de visitas guiadas a El Musel

La Autoridad Portuaria de Gijón reanuda el próximo mes de marzo su programa de visitas guiadas a El Musel, con el geógrafo David Alonso como guía. Una actividad que inició el año pasado dentro de la política de apertura del Puerto a la ciudad. Para 2026 se han programado diez visitas de este programa denominado "Musel Abierto", visitas que se desarrollarán en viernes o sábados.

Sobre esta actividad que se realiza con el objetivo de abrir el puerto a la ciudad, dando a conocer lugares que, por la propia actividad portuaria, suelen estar fuera del alcance de la ciudadanía, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, indica que "tenemos la intención de seguir construyendo una relación Puerto-Ciudad más cercana y participativa. Las visitas guiadas permitirán conocer parte de nuestro patrimonio, y descubrir cómo funciona una infraestructura clave para la economía, el empleo y la industria de nuestra región".

La primera de las rutas de este año se realizará el viernes 20 de marzo por la tarde. Para asistir, será necesario inscribirse previamente en la página web de la Autoridad Portuaria de Gijón, a través de un formulario que estará disponible a partir del lunes 2 de marzo. El límite de visitantes que se podrán inscribir para cada uno de los recorridos se ha establecido en 50 personas.

Las fechas previstas para las siguientes rutas serán los viernes 17 de abril, 22 de mayo y 26 de junio, fechas todas ellas que coinciden en viernes. No obstante, desde el Puerto se informa que también está previsto desarrollar alguno de los itinerarios posteriores a los cuatro primeros que se han programado, en sábado, para facilitar la participación en estas visitas a personas que no puedan hacerlas entre semana.

Elementos históricos

El proyecto de itinerarios nace de la iniciativa "Rutas Urbanas. Explorando Xixón y sus edificios", desarrollada por David Alonso en el año 2025, con el apoyo e impulso de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. En abril del año pasado ya se realizó en el marco de este proyecto una visita al Musel, con gran éxito de público, lo que animó a la Autoridad Portuaria de Gijón a implantar un programa de visitas periódico y, facilitar, así, el conocimiento del puerto.

Un momento de una de las visitas a El Musel organizadas el año pasado. / Lne

El itinerario tiene una duración prevista de dos horas, pero en ocasiones el año pasado se alargó hasta una hora más. David Alonso ofrecerá a los participantes en estos recorridos una visión detallada de algunos de los elementos más emblemáticos del Puerto comercial de Gijón, como la antigua térmica, los cargaderos históricos, los muelles de la ampliación de El Musel o la sede de la propia Autoridad Portuaria, premio Asturias de Arquitectura de 2006.