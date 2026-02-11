La zona oeste de Gijón vuelve a manifestarse en La Calzada y programa una "gran marcha" hasta el Ayuntamiento contra el tráfico pesado

Los vecinos de la zona Oeste de Gijón han vuelto a decir "basta". En una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos meses, según afirma el presidente de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín, Carlos Arias, el barrio de La Calzada se convirtió ayer en el escenario de una protesta unánime contra los más de mil camiones que diariamente atraviesan sus calles.

Arias se congratuló por la alta participación y el éxito del nuevo recorrido, que buscaba implicar a más zonas afectadas. Sin embargo, advirtió que la lucha no se detendrá aquí y anunció que figura en los planes de los habitantes de la zona oeste gijonesa realizar una "gran marcha" el próximo 25 de febrero que partirá desde La Calzada y llegará hasta la plaza del Ayuntamiento para defender sus históricas reivindicaciones. "Llueva, granice o lo que haya, iremos para el centro", aseguró Arias.

La marcha, que partió de Cuatro Caminos y recorrió arterias principales como la Avenida de Portugal y el barrio del Cerillero, dejó claro que el vecindario no está dispuesto a esperar otros 30 años por una solución que nunca llega y no se van a dar por vencidos, aunque sus protestas hayan pasado de ser semanales a quincenales.

El tono de la jornada mezcló la indignación con la ironía propia de las fechas. Xurde Lains fue el encargado de leer un manifiesto con esencia de "copla de Antroxu", denunciando que calles residenciales como El Lauredal, Betty Friedan o la Avenida del Cerilleru se han convertido en una "nueva ruta alternativa" camuflada. "No es una etapa de la Vuelta a España", ironizaba el texto, denunciando que este desvío de tráfico es un "gol" que las administraciones intentan meter a los vecinos, afectando directamente a la salud y la tensión arterial de quienes viven allí.

Por su parte, Pablo Blanco puso voz a la juventud del barrio, recordando que la promesa de sacar los camiones de las zonas residenciales tiene más de tres décadas. "Tengo menos de 30 años y no voy a esperar otros 30 para ver cumplidos nuestros sueños", sentenció Blanco. En su manifiesto, señaló directamente a las cuatro administraciones responsables: exigió al Ministerio el desdoblamiento de la circunvalación, al Puerto la mejora en el trasiego de minerales, al Principado la humanización de la Avenida Príncipe de Asturias y al Ayuntamiento que deje de "quedarse de brazos cruzados".