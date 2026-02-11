Un gijonés se niega "más de diez veces" a irse de la comisaría y acaba condenado por resistencia a la autoridad

La terquedad de un gijonés le ha llevado al banquillo de los acusados por un delito de resistencia que, al final, ha derivado en una condena que acaba de ratificar la sección octava de la Audiencia, rechazando todas sus alegaciones.

Los hechos ocurrieron la noche del 27 de junio de 2023. Agentes de la Policía Nacional, según se detalla en la sentencia, fueron requeridos en la plaza Máximo González, en El Natahoyo, alertados de la presencia de un individuo que se encontraba provocando problemas. Los agentes, "debidamente uniformados", localizaron en las inmediaciones a la personas que estaba generando el conflicto, solicitándole que se identificara. Pero se negó.

Los agentes desplazados le trasladaron hasta la Comisaría para comprobar su identidad. Una vez le localizaron el DNI tramitaron contra él una infracción administrativa. Acto seguido le instaron a que se fuese de las dependencias policiales. Pero también se negó. Y no una vez ni dos. Señala la sentencia que este hombre hizo caso omiso de las indicaciones "en más de diez ocasiones". Finalmente, "tuvo que ser detenido".

Fruto de las actuaciones, prosigue el fallo, este hombre, con antecedentes, llegó a dañar la funda del arma de uno de los policías que actuaron al tirar de ella. Provocó unos daños de 20,50 euros que ahora deberá abonar al agente.

Noticias relacionadas

El caso llegó a juicio, en el Juzgado de lo Penal número 2. Quedó probado que este individuo fue autor de un delito de resistencia por el que se le ha impuesto el pago de una multa de 1.200 euros. La sentencia acaba de ratificarla la Audiencia Provincial.