De informes jurídicos al Defensor del Pueblo: el nuevo plan de Moriyón para sacar los camiones de La Calzada por la salud de todo Gijón

Tras la falta de contestación tanto del ministro, Oscar Puente, como del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a sus cartas pidiendo una reunión para hablar de las alternativas al fallido vial de Jove soterrado, la Alcaldesa ya ha fijado el nuevo paso de la hoja de ruta de su lucha compartida con los vecinos para eliminar el paso del tráfico pesado por La Calzada. Carmen Moriyón encargará a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y a la responsable de la Secretaría municipal un informe que explore todas las vías que se puedan poner en marcha desde el Ayuntamiento bajo la premisa de que se trata de un problema de salud pública que afecta a todos los gijoneses.

"Que se exploren todas las vías, también la del Defensor del Pueblo, en términos de salud. Esto ya no es enfrentarse al gobierno porque no hace una infraestructura; lo de los camiones es un problema de salud y alguien nos tiene que dar amparo de alguna manera", sentenció Moriyón.

La Alcaldesa anunció esta actuación en el transcurso de la sesión plenaria de esta mañana y tras escuchar las reivindicaciones del movimiento vecinal a través de la intervención ante los ediles del presidente de la asociación vecinal de La Calzada, Carlos Arias. A pocas horas de una nueva movilización vecinal en Cuatro Caminos, Arias pedía del gobierno local y su máxima representante un mayor liderazgo de cara a hacer presión ante el Ministerio de Transportes. "Por favor, no nos fallen más" fue la petición final del líder vecinal ante los 27 concejales asegurando que los vecinos "nos sentimos defraudados y desamparados".

"Seguiremos en esa lucha, no cabe otra cosa pero créanme que es muy difícil. Siempre pedí reuniones y siempre me las dieron, luego a lo mejor no te dan la solución que tu quieres o te dicen que no hay solución, pero que ni siquiera te reciban... es la primera vez que me pasa. Y eso hay que decirlo alto y claro", explicó Moriyón en referencia a la fallida interlocución con Puente y su equipo. Matizó Moriyón que ni siquiera pide ser recibida por el ministro "que tendrá sus tareas" y mostró su disgusto con el silencio de Santano "con quien teníamos una relación fluida que parece estará dejando de serlo por su parte". Una interlocución que sí se da, quiso destacar la responsable de la administración local, con "el gobierno del Principado y el consejero Calvo con los que hay que fluidez y sintonía. No hay enfrentamiento".

Un grupo de vecinos de La Calzasa en el salón de plenos. / R. V.

Los vecinos le habían pedido a Moriyón que organizase un frente común con el Principado y el Puerto para defender los intereses de Gijón en Madrid ante el Ministerio. "A lo mejor llegará el momento de presentarse a la puerta del ministerio sin cita pero yo lo que veo es que no quieren abordar este problema, que no quieren escuchar. Vamos a seguir y hasta donde lleguemos. Eso no puede quedar así", sentenció finalmente.

En sus misivas al Ministerio, la Alcaldesa había pedido saber si se trabaja de forma activa en la alternativa de Aboño para dar servicio al Musel, en su postura sobre humanizar Príncipe de Asturias antes de dar solución al paseo de camiones y en el destino de esos más de 300 millones que quedaron sin invertir en Gijón tras anularse el proyecto del vial de Jove. Ninguna respuesta.

Los vecinos de La Calzada, en la intervención de su presidente, pidieron al Ayuntamiento exprimir al máximo sus competencias en materia de movilidad para limitar el paso de esos "1.360 camiones, 400 de ellos con cargas peligrosas, que pasan por mitad del barrio cada día., 365 días al año". Por ejemplo con la aplicación estricta de las restricciones que se fijan en el plan de calidad del aire y ordenando el cese del paso de camiones con mercancías peligrosas. Pero sobre todo, reivindicaron el apoyo de las administraciones para que "se nos abra un horizonte de esperanza, no solo para La Calzada, sino para toda la ciudad", remató Arias.