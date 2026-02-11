La nueva ruta ferroviaria entre El Musel y León evita "72 camiones por Príncipe de Asturias", asegura el Puerto

La nueva línea ferroviaria desde El Musel hasta León evita con cada viaje el paso de 72 camiones por Príncipe de Asturias. Así lo asegura la Autoridad Portuaria, que anunció hoy una información que LA NUEVA ESPAÑA ya había adelantado hace días: que la naviera MSC lanza esta nueva conexión por tren con, por ahora, un viaje por semana. Añade ahora el Puerto que en este primer servicio se transportaron 36 contenedores de 20 pies, que son algo más de seis metros, y cargados con productos agroalimentarios de importación. "Si lo valoramos en términos estrictamente locales, el viaje de ayer ha supuesto que haya 72 camiones menos circulando por la Avenida Príncipe de Asturias. Si hacemos una valoración más global, con este servicio se refuerza el posicionamiento de nuestro puerto en la provincia vecina", defiende Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria.

Confirma también el Puerto que este trayecto, aunque comienza ahora con una frecuencia semanal, podría aumentarse a dos viajes por semana próximamente, un paso que mejoraría "significativamente los plazos de entrega". Razona Roqueñí que con proyectos como este se busca complementar el transporte por carretera, que a su juicio ofrece "entregas directas y mayor flexibilidad", con el "transporte combinado tren-camión", algo que para la presidenta "asegura una mayor eficiencia, unas menores emisiones en la cadena de suministro y una reducción de la huella de carbono", a la vez que "contribuye a la lucha contra el cambio climático". "Por otro lado, también permite tener una mayor disponibilidad de camiones para atender el creciente tráfico en contenedor tanto en Asturias como en Castilla y León, algo relevante teniendo en cuenta el déficit existente de conductores en el sector", añade la presidenta del Puerto.

La previsión inicial es transportar por ferrocarril entre El Musel y León unos 3.500 contenedores anuales. El primer convoy ferroviario llegó a la estación sur de El Musel en la noche del pasado jueves con contenedores vacíos, para posicionarlos en el Musel. El tren se cargará al fin de semana con entre 36 y 38 contenedores, llenos fundamentalmente de productos importados por una empresa del sector de la alimentación con varias fábricas en León. Inicialmente, esta línea ferroviaria tendrá una frecuencia semanal, con la perspectiva de aumentar a dos trenes semanales la frecuencia posteriormente.

Una ruta a Canadá

El tren fue operado por Medlog, la división de logística de Mediterranean Shipping Company (MSC), la naviera que más contenedores mueve por el puerto gijonés y que recientemente incluyó al puerto gijonés en la primera ruta transoceánica de su historia, hasta Canadá. El plan, para Roqueñí, "supone un paso más de MSC, la principal naviera a nivel mundial, en su apuesta de desarrollo en Gijón". Los productos transportados fueron descargados previamente en la terminal de APM Terminals, tras su llegada a bordo de los buques de MSC que conectan semanalmente con los puertos hub de Amberes y Sines.