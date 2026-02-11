El pesquero abandonado que se hundió en Reyes en El Musel, al desguace

El "Galaico Segundo", pesquero de madera abandonado en El Musel que se hundió el pasado 6 de enero, fue sacado a tierra ayer en una maniobra que comenzó a prepararse el pasado lunes, y hoy será trasladado por un vehículo especial al desguace que hay en el rincón de Langreo, en la primera alineación de El Musel.

El barco permanecía sumergido desde el día de Reyes junto al muelle de la sexta alineación de El Musel, el que hay frente al Muelle de Rendiello y que también es utilizado por las embarcaciones de pesca para atracar.

La maniobra para rescatarlo, en la que participaron seis buzos de Gijonesa de Actividades Subacuáticas y 14 trabajadores de Grúas Roxu, comenzó a primera hora de la mañana de ayer. El día anterior ya se habían estado montando las dos grúas que izaron el barco, una de 500 y otra de 650 toneladas de capacidad de tiro, con un radio de trabajo de 20,5 metros. Los preparativos del lunes también incluyeron la colocación por parte de los buzos de las galgas por debajo del casco del barco, para poder elevarlo.

A primera hora de la mañana de ayer ya se engancharon las galgas a las grúas, que comenzaron a elevar poco a poco el pesquero, al tiempo que se procedía a achicar el agua de todos sus huecos interiores mediante bombas sumergibles. Cuando se terminó de vaciar todo el agua, el pesquero ya se sacó a tierra. El peso del barco, ya sin agua, superó las 120 toneladas, un peso mayor que el que figuraba en la documentación del mismo.

Petición de socorro en 2023

Pasadas las dos de la tarde, el barco ya permanecía suspendido sobre el muelle, sujeto por las dos grúas. El siguiente paso fue hacer los preparativos necesarios para que permaneciera estable al depositarlo sobre el equipo modular de transporte que lo va a trasladar hoy hasta el desguace de DDR Vessels, en la primera alineación de El Musel. Se trata de un transporte especial con capacidad para cargar hasta 300 toneladas.

Este barco se trasladará al desguace de DDR Vessels, a diferencia de lo que ocurrió con el pesquero "Santa Ana", que se desguazó en el Muelle Norte de la ampliación de El Musel. El "Santa Ana" se sacó en mayo de 2014 tras haber sido a trasladado a El Musel semihundido, después de naufragar frente al Cabo Peñas.

El "Galaico Segundo" había sido remolcado hasta El Musel por la Salvamar Rigel tras una petición de socorro por una vía de agua cuando se encontraba cerca de Lastres, el 2 de marzo de 2023. Salvamento Marítimo detectó que el motivo era la rotura de una tubería de la sala de máquinas. El armador en aquella época aseguró que no pudo sacar el barco a tierra en El Musel al no poder elevarlo el travel-lift que hay en el Puerto. El pesquero tampoco estaba en condiciones de ir navegando hasta Astilleros Ría de Avilés.

En marzo de 2025 el pesquero fue vendido a otro armador, de Cabo Verde, quien posteriormente falleció por un tumor. Meses después dejaron de hacerse las labores de achique que mantenían a flote al barco, que acabó por hundirse a las seis y media de la mañana del pasado 6 de enero. Ahora va camino a su desmantelamiento.