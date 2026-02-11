Portacontenedores de más tamaño: El Musel estudia aumentar calado en La Osa eliminando una roca junto al muelle

La Autoridad Portuaria de Gijón está estudiando la posibilidad de eliminar una zona rocosa bajo el mar en la séptima alineación de El Musel, próxima a uno de los extremos de la zona de atraque del muelle de la terminal de contenedores. El objetivo poder recibir en la terminal barcos de dimensiones sustancialmente mayores a los que llegan ahora. La iniciativa no nace huérfana, sino que responde a una petición que ha formulado al Puerto la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), interesada en traer barcos de mayores dimensiones y con más calado que los actuales. La naviera ha venido aumentando en los últimos años el tamaño de los barcos que trae a Gijón. Los mayores actualmente son los que operan en la linea "Canada Express", la primera línea transoceánica que realizó la primera escala en El Musel el pasado 12 de enero, con el "MSC Joy", tal como informó LA NUEVA ESPAÑA.

El "MSC Joy" es el barco más pequeño de los que operan en esta línea, que también ha mejorado la conexión de El Musel con el puerto "hub" (de transbordos) de Amberes. Los de mayores dimensiones, como el "MSC Yang R" tienen una capacidad para transportar 3.800 TEU (contenedores de seis metros o su equivalente) con sus 257 metros de eslora por 32 de manga. La apuesta de la naviera pasa por operar en Gijón con barcos de 5.000 TEU de capacidad, casi un tercio más. Se trata de buques de unos 300 metros de eslora.

El problema es el calado necesario para operar con estos barcos en Gijón. El calado en la línea de atraque de la terminal de contenedores está entre los 10,80 y los 11,80 metros en la zona que se está usando actualmente. La llegada de barcos de mayores dimensiones tropieza con un fondo rocoso que reduce el calado en 60 centímetros en una parte del muelle que también tendrían que ocupar los barcos de 300 metros. La solución no es fácil, dada la proximidad de ese fondo rocoso al cantil del muelle, con lo que alternativas para eliminar ese escollo, como una voladura, podría ser contraproducente, explican las fuentes consultadas. La viabilidad de la operación es lo que se analiza.

El calado de la terminal de contenedores de El Musel también está llevando actualmente a que en ocasiones los barcos de mayor tamaño tengan que organizar sus rutas de tal forma que aligeren carga primero en otro puerto antes de entrar a El Musel. Es el caso de los barcos de mayor tamaño actualmente, como el "MSC Yang R", que a plena carga tiene un calado de 11,80 metros, que le impide entrar en esas condiciones en el puerto gijonés. En la práctica, El Musel puede recibir barcos cargados con unos 3.000 TEU.

Eliminar los escollos para que Gijón pueda recibir portacontenedores de más eslora es también clave para el crecimiento de la terminal en un contexto en el que la tendencia es que las navieras encarguen la construcción de barcos de mayor tamaño.

La reordenación de líneas que ha hecho MSC, incorporando El Musel a la "Canada Express", que no sólo lo conecta con puertos del norte de Europa, sino que lo une sin escalas con los de Montreal y Halifax, en Canadá, no sólo ha establecido una conexión marítima directa para exportaciones con destino a Canadá o al medio oeste estadounidense, en el que se incluye Chicago (con conexión ferroviaria directa con Montreal). También ha reforzado las conexiones de El Musel con China y Oriente Medio.

Las exportaciones hacia esos destinos se hacen mediante transbordos en el puerto belga de Amberes, que forma parte de la línea "Canada Express" y que ya formaba parte también de la antigua ruta norte de MSC a la que sustituyó. El mayor tamaño de los buques que operan en la "Canada Express" soluciona los problemas de capacidad que en ocasiones obligaban con anterioridad a dejar en tierra contenedores en el puerto gijonés.