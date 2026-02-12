La zona oeste de Gijón da la bienvenida al Antroxu con un multitudinario desfile: "Es una fiesta que une a todo el mundo"

"¿Cuándo empezamos?", preguntaba una cría que se moría de ganas de empezar a desfilar. "¡Creo que ya!", replicaba Beatriz Asensio, madre del colegio Atalía, uno de los centros participantes en un pasacalles de Antroxu que volvió a reflejar la unidad de la zona oeste de Gijón. Centenares de vecinos se fundieron en un crisol de disfraces, colores y reivindicaciones en una actividad impulsada bajo el paraguas de la plataforma "Creando Comunidad". "Es una fiesta que une a todo el mundo", señalaron los asistentes.

La comitiva partió de la calle Pachín de Melás, junto al Club Natación Santa Olaya. La protagonista de estos últimos días, la sardina "Perla Marigna", se dio un baño de masas minutos antes del arranque de un desfile que recorrió varias calles del Natahoyo y que tuvo su final en el colegio Atalía, cuya representación comandaba el cortejo folixero. Alumnos y padres iban de mineros y buzos, pues este año la temática se basaba en el libro "Debajo de la tierra, debajo del agua". "Con el Carnaval te desentiendes de las preocupaciones", subrayó Beatriz Asensio, que lo dio todo junto a sus hijos Juan y Dani del Pozo.

El ritmo corrió a cargo de las charangas "Os Brasileiros", "Xaréu nel Ñeru" y "Ye Lo Que Hay", si bien algunas agrupaciones llevaban sus propios altavoces, que funcionaban a todo trapo. Los silbatos y tambores se convirtieron en los mejores aliados de los participantes, que no desaprovecharon la ocasión para expresar sus reivindicaciones. Como la Fundación Mar de Niebla, que puso el foco en la problemática de la vivienda. "Es una forma de generar barrio", destacó sobre el desfile Nuria Álvarez, del área de voluntariado, participación y desarrollo comunitario de Mar de Niebla.

El desfile del Antroxu en la zona oeste de Gijón, en imágenes / Ángel González

Del Carnaval disfrutan pequeños y mayores. La edad es secundaria. Que se lo digan a Julio Pérez, un padre del colegio Príncipe de Asturias que esta tarde era, literalmente, una "botella de sidra". Otros cinco compañeros completaban la "caja". "A la gente le está gustando el disfraz", celebraba Pérez. Por el bosque asturiano apostó el Santa Olaya o por el mundo rural el Tremañes para sus festivos atuendos. También fueron parte del pasacalles los colegios Lloréu, Federico García Lorca, Cervantes, Eduardo Martínez Torner, Monteana y Xove y la escuela infantil Miguel Hernández.

La fecha, Jueves de Comadres, cuadró a la perfección para la Vocalía de la Mujer de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada, que tampoco se perdió la cita antroxera. "Aquí siempre viene mucha gente", ensalzó su responsable, Amparo Suárez. Las integrantes iban de "crocheteras", con el color morado por bandera. La fiesta prosiguió en el colegio Atalía, con pregón, chocolatada, concurso de disfraces y mucha música. El Antroxu, de nuevo, llega por el oeste.