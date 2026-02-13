Gijón urge medidas contra la contaminación: camiones al Puerto solo por Aboño y drones para vigilar el polvo industrial

Establecer "de manera obligatoria" que la entrada y salida de los camiones que dan servicio a El Musel se haga por Aboño es el eje de una de las siete consideraciones que la concejalía de Medio Ambiente, que lidera el popular Rodrigo Pintueles, le ha hecho llegar al Principado aprovechando el trámite participativo previo a la elaboración de un nuevo plan de calidad del aire para Gijón. Una actualización del plan que se acomete tras los malos datos de contaminación en la zona oeste de 2025, y más en concreto en la estación de El Lauredal.

El punto de partida de la reflexión municipal remitida a la consejería de Movilidad y Medio Ambiente es que las medidas tomadas hasta ahora "han resultado insuficientes" y que, por tanto, el nuevo plan debe priorizar "actuaciones estructurales dirigidas a la reducción real de las emisiones en origen". ¿El objetivo? "Proteger de forma efectiva la salud de la ciudadanía y el medio ambiente", concreta Pintueles.

Desde Gijón se pide así esa reordenación del tráfico pesado vinculado al Puerto –que va en la línea que demandan los vecinos de sacar los camiones de La Calzada– pero también un "control efectivo" de las emisiones difusas de origen industrial y portuario, que se identifican como el mayor problema de contaminación en la zona oeste. El Ayuntamiento quiere atacar el polvo industrial y por eso pide que el nuevo plan incluya la cubrición total de acopios y cintas transportadoras, el cerramiento de instalaciones de carga y descarga, una evaluación periódica de los sistemas automáticos de humectación, la pavimentación y limpieza mecanizada de zonas operativas y un refuerzo de la vigilancia ambiental continua. Todo ello unido a sanciones que garanticen que todo esto se cumpla.

Movilización vecinal por los camiones en La Calzada. / Luisma Murias

Como sugerencia se propone usar drones o colocar cámaras orientadas a los parques de minerales y zonas de carga "con el fin de comprobar que los camiones salen debidamente cubiertos, con las ruedas limpias, y que se realiza una humectación continua de las parvas". También se propone incluir en el plan como medida permanente la limpieza de viales en la zona oeste para reducir la resuspensión de partículas.

En cuanto a los protocolos de actuación en casos de episodios de contaminación –el que hay genérico para Gijón y el específico a aplicar en la zona oeste–, el Ayuntamiento tiene claro que hay que unificarlos y hacer una revisión en profundidad que permita garantizar que se puedan activar antes de las 72 horas de superación de los valores límite establecidos por ley. Se pide revisar los umbrales de activación, establecer niveles intermedios de carácter preventivo y eliminar, o por lo menos ajustar, los criterios meteorológicos que ahora frenan que se puedan activar.

El impacto de la industria

En el reformulado protocolo, el Ayuntamiento exige que queden claras las medidas que deben tomar en cada fase de la activación cada una de las industrias afectadas por tener autorizaciones ambientales integradas. Se pide una mayor exigencia porque "el mero cumplimiento de la legalidad ambiental no puede constituir el objetivo final de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire, sino únicamente su punto de partida". Vinculado a la industria, el Ayuntamiento plantea reforzar el papel del Principado como su interlocutor y promotor de lo que Pintueles define como "un pacto ambiental" entre todas las industrias del oeste para que ejecuten actuaciones de mejora ambiental.

Teniendo en cuenta que para el Ayuntamiento el nuevo plan del aire debe priorizar la protección a la salud pública, propone al Principado que se incorporen criterios sanitarios en la toma de decisiones, de tal manera que los datos de los estudios epidemiológicos se tengan en cuenta en la revisión de las medidas a aplicar en cada momento.