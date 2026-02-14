La Bonoloto deja un pellizco en Gijón para el Antroxu con un premio de segunda categoría
El boleto agraciado fue sellado en la calle Margarita Xirgu
S. C.
Pellizco de suerte en Gijón para el Antroxu en un nuevo sorteo de Loterías del Estado. La bonoloto ha dejado un segundo premio esta tarde, con un boleto de cinco aciertos más el complementario que recibirá 38.926 euros.
El boleto premiado fue sellado Administración de Loterías nº 20, situada en la calle Margarita Xirgu, 2, siendo uno de los cuatro que acertaron los cinco números y el complementario en el sorteo de este sábado. De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.500.000 euros. De segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen, además del sellado en Gijón, otros tres en Madrid, Cantabria y en el canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de este sábado fueron el 37, 49, 19, 12, 23 y 18, con el complementario 11 y el reintegro 4.
Suscríbete para seguir leyendo
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
- El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
- El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero