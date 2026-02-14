La Bonoloto deja un pellizco en Gijón para el Antroxu con un premio de segunda categoría

Pellizco de suerte en Gijón para el Antroxu en un nuevo sorteo de Loterías del Estado. La bonoloto ha dejado un segundo premio esta tarde, con un boleto de cinco aciertos más el complementario que recibirá 38.926 euros.

El boleto premiado fue sellado Administración de Loterías nº 20, situada en la calle Margarita Xirgu, 2, siendo uno de los cuatro que acertaron los cinco números y el complementario en el sorteo de este sábado. De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.500.000 euros. De segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) existen, además del sellado en Gijón, otros tres en Madrid, Cantabria y en el canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Los números premiados en el sorteo de la Bonoloto de este sábado fueron el 37, 49, 19, 12, 23 y 18, con el complementario 11 y el reintegro 4.