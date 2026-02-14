Un plan de 300.000 euros para abrir el Archivo de Gijón en El Natahoyo

Trescientos mil euros son los que tiene la concejalía de Infraestructuras, que encabeza el forista Gilberto Villoria, para ejecutar el comprometido traslado de todos los materiales del Archivo Municipal a El Natahoyo, en concreto a los sótanos del complejo sociosanitario de la avenida de Moreda que ya albergan una parte. El dinero presupuestado es para comprar archivos rodantes y acondicionar las instalaciones, incluyendo habilitar una sala de consulta en la planta que da a la calle. La idea es poder licitar el mes que viene con la intención de que esté operativo entre finales de este año y principios del año que viene.

Infraestructuras sigue adelante con una actuación anunciada en 2024 y que ha contado dentro del Ayuntamiento con el rechazo del PSOE y fuera con el de colectivos de archiveros y de usuarios habituales. Entienden que el lugar no es el más idóneo para garantizar que se preserve la amplia y delicada documentación que custodia el Archivo. Sobre todo el fondo histórico con documentos irremplazables de los siglos XVI a XX.

En este sentido, a Infraestructuras se trasladó para ser tenido en cuenta un informe encargado por el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, del que depende el Archivo y elaborado por el ya exarchivero municipal Xilberto Llano, evaluando todas las necesidades del servicio y las mejoras a acometer en el espacio de El Natahoyo. El informe, que ayer se trasladó a los grupos municipales, incluye una comparativa entre la actual sede central de la Torre del Reloj y la futura de El Natahoyo con los requisitos fundamentales que una y otra incumplen.

El primer requisito al que hace mención Llano es a la necesidad de ubicar el Archivo en un "terreno seco y no inundable, en una zona sin riesgos de humedades o filtraciones". Algo que no cumpliría la edificación del Natahoyo que, por otro lado, sí pasa el filtro del criterio de "fácil acceso, buena comunicación y alejado de entornos que favorezcan la delincuencia". También por posibles problemas de humedad o inundaciones se reivindica evitar que los depósitos del material estén en plantas subterráneas o sótanos. Justo donde estarán en El Natahoyo.

El informe del archivero también hace mención a las necesidades de garantizar la accesibilidad de todo el edificio, la protección contra incendios y unas condiciones muy específicas de iluminación y climatización. Además, de concretar la necesidad de reducir al mínimo tuberías y bajantes que ahora "numerosas por todo el techo del sótano". Todo para evitar filtraciones como las que ya se han dado en el sótano.

Sobre la delimitación de los espacios debe haber una separación clara entre las zonas de depósito, trabajo y usuarios. Ahora mismo la documentación que custodia el Archivo en sus cuatro puntos de almacenamiento ocuparía 4.500 metros lineales. Y, en cajas, 35.000.