El Santa Olaya se sumerge en el espíritu carnavalero

Una cita festiva donde brillaron los disfraces, la alegría y la convivencia

El Santa Olaya se sumerge en el espíritu carnavalero | JUAN PLAZA

El Santa Olaya se sumerge en el espíritu carnavalero | JUAN PLAZA

S. G.

El Club Natación Santa Olaya realizó también su inmersión en el espíritu carnavalero con una "minidisco antroxera" que llenó las instalaciones olayistas de música, color y diversión. Pequeños y mayores disfrutaron de un ambiente familiar y festivo donde brillaron los disfraces, la alegría y la convivencia.

El Santa Olaya propone una doble ración de Antroxu, pues hoy tendrá lugar un desfile-concurso, de 12.30 a 14.00 horas. Un jurado valorará los disfraces más originales y creativos en las categorías infantil  (hasta 14 años), parejas y familias e individuales.

