El Santa Olaya se sumerge en el espíritu carnavalero

El Club Natación Santa Olaya realizó también su inmersión en el espíritu carnavalero con una "minidisco antroxera" que llenó las instalaciones olayistas de música, color y diversión. Pequeños y mayores disfrutaron de un ambiente familiar y festivo donde brillaron los disfraces, la alegría y la convivencia.

El Santa Olaya propone una doble ración de Antroxu, pues hoy tendrá lugar un desfile-concurso, de 12.30 a 14.00 horas. Un jurado valorará los disfraces más originales y creativos en las categorías infantil (hasta 14 años), parejas y familias e individuales.