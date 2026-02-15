El Acuario de Gijón potencia el papel de la mujer en la ciencia: "su trayectoria ha sido decisiva en la investigación"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado hace unos días con distintas actividades, desde el Bioparc Acuario de Gijón se han querido sumar, en compañía de otros centros especializados como el parque de Valencia o Fuengirola (Málaga), a los actos para poner en valor y dar visibilidad a las mujeres científicas, “cuya trayectoria ha sido decisiva en la investigación, la conservación y la divulgación de la biodiversidad. La ciencia que protege selvas, océanos y humedales tiene nombre de mujer”.

Explican desde el espacio gijonés, ubicado junto a la playa de Ponente, que detrás de muchos de los progresos que hoy permiten comprender mejor los ecosistemas y actuar frente a su degradación “hay historias de rigor, vocación y perseverancia que, en muchos casos, han abierto camino en contextos donde la presencia femenina era minoritaria”.

El medio marino tiene especial relevancia en el Acuario de Gijón con figuras como Eugenie Clark, la “Dama de los Tiburones”, pionera en la investigación oceanográfica y símbolo de la ruptura de barreras en la ciencia. En España, explican desde el Bioparc, “Pilar Ríos ha ampliado el conocimiento sobre fauna bentónica y ecosistemas vulnerables, describiendo nuevos taxones para la ciencia y acercando la investigación al público”. “Y el legado de Josefina Castellví, recientemente fallecida, precursora en la investigación antártica y referente internacional en bacteriología marina, sigue siendo inspiración para las mujeres científicas de hoy”, añaden.

Centro de recuperación en Gijón

Cabe recordar que en el Acuario de Gijón trabaja desde hace años la veterinaria Susana Acle, que en 2023 fue reconocida como una de las cincuenta personas más influyentes de todo el mundo del sector de los acuarios y de los zoos. El título se entregó una prestigiosa publicación de Estados Unidos, que analiza este sector entre ejemplos de todo el planeta.

Acle, gijonesa, lleva trabajando en al Acuario desde antes de su apertura en el 2006. Es la responsable de veterinaria del centro y también se dedica a coordinar todas las investigaciones del centro además de estar siempre atenta al centro de recuperación impulsado hace ya unos años y que se preocupa de atender a todo tipo de animales como tortugas o focas que aparecen por la costa asturiana en problemas.

Sergio García

Citan otros ejemplos más allá de Gijón y el mar. Desde el corazón de África Central hasta los espacios naturales protegidos de nuestro entorno, la ciencia y la conservación avanzan gracias a mujeres como la primatóloga Magdalena Bermejo, “ejemplo internacional en el estudio y protección de grandes simios en estado silvestre”. O Rosario Vargas Pacheco, “que ha trabajado para integrar el saber científico en la gestión ambiental y el seguimiento de la biodiversidad”. Junto a ellas, destacan, “la investigadora y catedrática Carmen Garrido Pérez ha contribuido a profundizar en el entendimiento de los ecosistemas marinos y en la formación de nuevas generaciones comprometidas con la sostenibilidad”.

En el Bioparc de Valencia, también, se amplía esa mirada “con verdaderos modelos que demuestran que la ciencia puede transformar también la sociedad”. “Wangari Maathai convirtió la reforestación en una herramienta de desarrollo y justicia ambiental, Maria Sibylla Merian revolucionó el estudio de los insectos con una visión ecológica adelantada a su tiempo, y Carmen Díaz-Paniagua contribuye desde Doñana a comprender la fragilidad de los humedales mediterráneos y la importancia de protegerlos frente al cambio climático”, rematan en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.