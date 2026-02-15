El Antroxu de Gijón llena de color en el Santa Olaya
La imaginación de los socios protagoniza el desfile de disfraces
El Club Natación Santa Olaya prometió un Antroxu lleno de música, color y diversión y el gran desfile de disfraces fue la mejor manera de demostrarlo ayer sábado.
En familia, con amigos… el club sociodeportivo de la zona oeste vivió a lo grande una jornada con una gran originalidad en los disfraces. “Es una propuesta de ocio y entretenimiento ideal para celebrar estas fechas tan especiales, fomentar la convivencia entre socios y compartir momentos inolvidables”, destacaban desde el Santa Olaya.
La imaginación reinó durante del concurso de disfraces. Muchas familias apostaron por compartir atuendos en un desfile de lo más colorido. Había varias categorías desde infantil a parejas pasando por familias.
