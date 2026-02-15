La Campa Torres vista desde el aire: el imparable avance de las excavaciones en el museo de Gijón
“Las actuaciones continúan a buen ritmo en el entorno", explican desde Cultura
La tercera fase del llamado Proyecto Campa enfila su recta final en lo que será la última gran campaña de excavación arqueológica en el yacimiento gijonés que financia Europa. Los trabajos, iniciados en el mes de octubre, llevan semanas topándose con el mal tiempo, pero avanzando incluso en el hallazgo de piezas.
Desde el Museo señalan que “las actuaciones continúan a buen ritmo en el entorno”. El proyecto está impulsado por el Ayuntamiento de Gijón y financiado a través del Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. “El proyecto sigue aportando nuevos datos para el conocimiento del yacimiento”, señalan.
En las últimas semanas, detallan desde el museo, se ha intervenido en la zona meridional, un sector excavado por el equipo de José Luis Maya en las dos últimas décadas del siglo XX. “Las labores de limpieza y reexcavación están permitiendo profundizar en el estudio del sistema defensivo del poblado y comprender mejor su complejo historial de reformas y refacciones”, desvelan.
Hace unas semanas, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, los trabajos permitieron dar con un foso hasta ahora desconocido y varios objetos curiosos, entre ellos, un broche y una moneda.
Digitalización del espacio para las visitas guiadas
La otra pieza del puzle de esta tercera fase de la Campa es la que por ahora va con un poco más de retraso. Tiene que ver con la digitalización del espacio, que se dotará de herramientas informáticas para facilitar visitas guiadas con recursos digitales. Vendrán a suplir o a complementar los paneles informativos al uso, que por otra parte serán revisados en su totalidad más adelante en el proceso de remusealización que el yacimiento tiene proyectado en las últimas fases del proyecto.
Este último contrato se encuentra ahora aún en fase de licitación, y aunque su ejecución no se antoja compleja es esta la pieza que más preocupa en cuanto a plazos. La idea de una pequeña prórroga del plazo que marcaban las ayudas del proyecto, no obstante, no es algo que se haya decidido por ahora.
