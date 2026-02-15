El huerto de La Calzada que hace familia, une a generaciones y lucha contra la soledad

Dice un proverbio chino que "si quieres ser feliz toda la vida, ten un huerto". El mensaje se puede leer sobre la madera de uno de los palés con los que se han construido los bancales que ahora lucen llenos de verdura esperando ser cosechada en una parte del jardín de los apartamentos para mayores que el ERA tiene en la calle Martín, en La Calzada. Un proyecto de huertos urbanos que va más allá de plantar, regar y recoger. Mucho más allá.

Es toda toda una experiencia de lucha contra la soledad, de relación entre generaciones, de crear familia y de hacer comunidad que los mayores que viven en esos apartamentos comparten con Mar de Niebla, sus vecinos del otro lado de la calle Martín, para quienes el huerto es un espacio importante de trabajo dentro de sus proyectos con niños, niñas y jóvenes pero también con personas con problemas de salud mental, sin hogar o en situación de vulnerabilidad. Unos y otros, bajo la supervisión de Paco Cobaleda, sacan adelante el huerto que hoy visitaba la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marca del Arco.

"Venir aquí y ver cómo va lo que sembraste para mi es una satisfacción. Vengo siempre que no llueve", confesaba Beatriz Salvía, cuyo origen argentino se deja ver en las semillas que ha plantado en su bancal. "Esto es radicheta", explica recordando esa infancia "en el campo donde mi padre tenía una huerta grande y mi madre nos mandaba ir a recoger lechugas o lo que fuera". También sabe de lechugas, tomates y todo lo que se pueda plantar Mari Suárez González. "Siempre tuve huerto", explica no muy lejos del trozo de terreno que trabaja. También durante los 37 años que pasó en Bélgica. "Esto me gusta", explica mirando la verdura pero refiriéndose a una labor que le permite compartir y estar con otros. Sus vecinos de los apartamentos pero también sus vecinos de Mar de Niebla.

Como recuerdo de la visita de Marta del Arco y la gerente del ERA,Nerea Monroy, se queda en La Calzada un avellano que entre todos ayudaron a plantar y que la consejera propuso que se llamara Domingo, como el día de la semana en que fue plantado. Aunque hubo quien prefería la opción de Juanito, a juego con Juanita, la espantapájaros del jardín. La decisión final quedó en el aire mientras Vanesa Fernández, trabajadora social del centro, remataba la visita al huerto animando a todos los participantes a entrar en el edificio para un pincheo.

"Sois todo un ejemplo de cómo se puede uno divertir pero también relacionarse y tejer comunidad. De sentirse vivos como la naturaleza. Sois un alimento para mi trabajo", les confesó la consejera a los residentes del ERA. Quince de los más de 90 que viven en los apartamentos Gijón están involucrados en este proyecto que lleva un año en marcha.

Junto a la consejera, Sonia Segarra, presidenta de la Fundación Mar de Niebla. "Hemos echado raíces aquí y juntos vamos a recoger muchos frutos. Con este huerto no solo se mitigan los efectos del cambio climático, también se mitiga la soledad no deseada o la separación entre generaciones. Esto es construir familia en el barrio", concretó. El proyecto cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento –representado en el acto por la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Covadonga Landín–, Cogersa y algunos negocios de La Calzada.

Ahora mismo hay diez bancales y varias jardineras, además de un punto de compostaje, pero ya está marcado el sitio donde, cuando el tiempo lo permita, se instalará el invernadero que complete todo el entramado del huerto.