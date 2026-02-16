Barbón pasa la mañana visitando el Puerto de Gijón tras presidir el Consejo de Gobierno

El presidente del Principado, Adrián Barbón, visitó esta mañana la ampliación de El Musel tras la reunión del Consejo de Gobierno del Principado, que se celebró en la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón.

Adrián Barbón y Nieves Roqueñi, ante la maqueta de un barco portacontenedores, en la sede de la Autoridad Portuaria en El Musel. / Lne

Tras firmar en el libro de honor de El Musel y saludar a trabajadores de la Autoridad Portuaria, Barbón acudió al centro de recepción de visitantes de El Musel, en el que se expone una gran maqueta del Puerto.

La visita, privada y la que no pudieron acudir los medios de comunicación, continuó con un desplazamiento hasta la ampliación de El Musel, en la que está prevista la implantación de dos proyectos industriales, los del grupo Zima con la multinacional china Dajin Offshore para fabricar componentes de aerogeneradores, y el de Ionway (constituida por Umicore y PowerCo) para producir materiales necesarios para las baterías de los coches eléctricos. Un tercer proyecto, promovido por HyMet Musel, plantea construir una planta de metanol renovable en la explanada de Aboño.

Contenedores

Los nuevos proyectos ligados al Puerto de Gijón no sólo son industriales. El Musel acaba de estrenar una línea ferroviaria regular de contenedores, operada por Medlog, que lo une con León. También ha encargado en un estudio analizar la construcción de una estación intermodal ligada a la autopista del mar, entre otros proyectos.

Durante la visita el Presidente recibió información sobre el terreno de todos los proyectos que hay en marcha y del potencial del Puerto de Gijón.