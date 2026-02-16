Movilización ciudadana para intentar frenar el desahucio en Gijón de una madre soltera: el Sindicato de Inquilinos convoca una concentración de apoyo

No están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante el desahucio de A. G. V., una mujer de 30 años, madre soltera, y su hijo de 8, de una vivienda social del Principado en El Natahoyo, desahucio desvelado por LA NUEVA ESPAÑA. El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias ha convocado una concentración el próximo miércoles día 18, a las once de la mañana, en la calle La Peña, de El Natahoyo, para intentar frenar ese desahucio. Se trata de una familia vulnerable.

"Que no me dejen en la calle con el niño", pedía hace unos días a través de este diario esta vecina de El Natahoyo, que se enfrenta a un procedimiento de desahucio que acumula años de lanzamiento, recursos y resoluciones judiciales teniéndola en la incertidumbre. El piso había sido adjudicado a los progenitores de la mujer en 1995 y cuando falleció el padre, en 2020, Vipasa envió una carta indicando que no renovaría el contrato. Ahí empezó su calvario.

"Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, consideramos esta situación inaceptable, cuando además, la Consejería de Ordenación del Territorio, con Ovidio Zapico al frente, dijo en 2023 que se paralizaban todos desahucios de Vipasa. Poco más de un año después, nos encontramos con esta situación, que vulnera el derecho a una vivienda digna", indicaron este lunes desde la organización convocante de la concentración que solicita la suspensión del lanzamiento "y la intervención urgente de las administraciones competentes".

El Sindicato de inquilinos considera especialmente grave este desahucio, "al tratarse de una familia monoparental en situación de vulnerabilidad".

Vulnerables

Desde el Principado se había indicado que el contrato de la mujer "está extinguido por sentencia judicial. Tiene que dirigirse al Ayuntamiento y solicitar una vivienda".

La defensa de la mujer señala si bien el contrato se extinguió por sentencia a solicitud del Principado al denegarse la prórroga del mismo, "también es cierto que tal y como está acreditado en el procedimiento judicial la mujer y su hijo menor de edad son vulnerables. De suyo, en el año 2024 la Audiencia Provincial dictó un auto suspendiendo el lanzamiento de la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2024, y que sólo se reanudaría a solicitud expresa de la ejecutante", solicitud de reanudación del procedimiento que formuló el Principado en 2025, pero incumpliendo los requisitos establecidos por la ley, señala el abogado.