Nueva recogida de firmas contra los camiones por La Calzada

El próximo viernes en el parque del Cerillero

Recogida de firmas en La Calzada.

Recogida de firmas en La Calzada. / Luisma Murias

R. Valle

La asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada mantiene activa su campaña de recogida de firmas para exigir el cese del paso de tráfico pesado por el barrio.

Este viernes, entre las 12 y las 14 horas, miembros de la asociación estarán en el parque del Cerillero para informar sobre los problemas de salud que genera el tránsito de los camiones y recoger más firmas de apoyo a su reivindicación.

También hay hojas para firmar repartidas en varios negocios del barrio y hay opción de firmar online a través de la plataforma change.org.

Esta recogida de firmas complementa otras acciones de protesta, entre las que destacan las concentraciones que han tenido lugar en Cuatro Caminos en los últimos meses.

Para el próximo día 25 está convocada una marcha de protesta desde La Calzada hasta la plaza del Ayuntamiento.

