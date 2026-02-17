La Hermandad de festejos de El Lloreu cierra por todo lo alto el Antroxu en la zona oeste de Gijón en su regreso tras más de una década

Con una merluza, en vez de la tradicional sardina, como cabecera del desfile, la Hermandad de Festejos "El Lloreu" volvió a las calles de la zona oeste de Gijón para desquitarse de una década sin celebrar el Antroxu. No lo hizo sola. Más de 300 personas formaron parte de un pasacalles que también llevó a las aceras a centenares de vecinos que, con la tregua que dio el mal tiempo, disfrutaron de la música, los bailes y el gran colorido que ofrecieron los participantes.

"Había ganas de volver. Desde el año pasado que recuperamos la Hermandad la idea era regresar con el desfile del Antroxu", explicó Alberto Arandojo, uno de los organizadores de esta jornada. Sobre las doce del mediodía, desde el CP El Lloreu comenzó un desfile que agrupó a 17 participantes en la categoría de grupos y otros tantos que concursaban de forma individual. Encabezando la comitiva, la merluza del Lloreu marchaba en la parte trasera de uno de los tuktuk turísticos que recientemente han aterrizado en la ciudad. Consciente de que a las pocas horas sería enterrada, la acompañaba al volante una plañidera.

Por detrás, el ritmo, los bailes cartografiados y los tambores corrían a cargo de la charanga "El Lloreu", de estreno en este acto. "Nos propusieron participar en el Antroxu de Gijón, pero siendo el primer año de regreso teníamos que debutar en nuestro desfile", matizó Arandojo. Los más veteranos del lugar pudieron reconocer el estandarte de la Hermandad, original de 1984 y que se recuperó para la ocasión. La charanga se ambientó en el musical del Rey León para su escenografía

Las agrupaciones participantes en el concurso, en el que se reparten hasta 800 euros en premios, pusieron el resto de música mediante altavoces y colorido a través de los disfraces conjuntados. Desde las "crocheteras" de la Vocalía de la Mujer, liderando la comitiva al ritmo de "Las chicas son guerreras" o "La chica yé-yé", pasando por el Ampa del CP El Lloreu con sus graciosos retratos del mítico juego "Quién es quién", hasta la adaptación del clásico de Steven Spielberg, bajo el nombre de "Parque Cerillasicu" en donde también aprovecharon para defender la causa local y no olvidar los problemas del continuo paso de camiones por la avenida Príncipe de Asturias.

"Somos de reivindicar y hablar mucho de los problemas, pero lo festivo también se nos da bien. Este barrio siempre fue muy festivo", mencionaba Amparo Súarez, de la vocalía de la mujer de La Calzada y una de las anfitrionas para que sus compañeras de Moreda y El Muselín les acompañasen. "En esta zona oeste también ensayan muchas charangas y nos acompañan durante gran parte del año y los niños que desfilan hoy, son los futuros charangueros", recordaba Suárez.

A su lado, Charo Blanco, responsable de la Vocalía de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Vecinos, confiaba en repetir el premio que ya ganaron el pasado jueves en el desfile del Antroxu en El Natahoyo. "Somos optimistas, aunque está dura la cosa, hay mucha competencia", señalaba Blanco.

En esa dura rivalidad que les esperaba para el concurso, uno de los rivales a batir era el Afa del Colegio Príncipe de Asturias y su propuesta centrada en la sidra. "Llevamos meses haciendo el disfraz y trabajando con los niños para este día", explicaba Javier Moreno, integrante del grupo que destacó que todo estaba hecho a mano por ellos. "Están contentísimos", resumió en referencia a los más pequeños que portaban un disfraz de manzana, mientras que los adultos se convirtieron por un día en botellas de sidra.

"Es fenomenal que se recupere"

El recorrido de este desfile del Antroxu partió desde el CP Lloreu rumbo a la calle Ceriñola y girando en la avenida de Galicia. Atravesó Cuatro Caminos rumbo a la avenida de Argentina donde más multitud de público se agolpaba. Luego se pasó a las calles Manuel Rodríguez Álvarez y Brasil, tomó la avenida Príncipe de Asturias y regresó a la calle Cortijo por la calle de Chile.

Centenares de personas siguieron el pasacalles con emoción ante lo que era recuperar esta tradición extinta desde hacía una década. "Mi mujer fue al Lloreu e iba al carnaval aquí también. Es fenomenal que se recupere y un aliciente al barrio para que los niños vean que hay más cosas que el móvil o la televisión", detallaba Itamar Sánchez que para la ocasión había escogido la temática animal. Él un cocodrilo y su hijo Gael un león.

De policía y con apenas diez meses, el joven Mateo acompañaba a su madre en una semana que ha sido toda de celebración para él. "Estuvimos en el del jueves, en el concurso de charangas y hasta en Avilés", enumeraba Verónica Rodríguez, también de policía y sujetando el carrito de su hijo que hacía las veces de coche patrulla. Somos del barrio de toda la vida, de la zona del Lloreu. Con la cabalgata ya estuvimos encantadas y esto remata para apoyar y hacer barrio", sentenció Rodríguez.

La jornada festiva, y algo triste por el entierro de la merluza debutante, continuó con la entrega del bollo a los socios de la Hermandad de festejos. Por la tarde, chocolatada para los niños con música y karaoke. "El regreso ha sido un éxito", concluyó Arandojo, dejando claro que "El Lloreu" ha llegado para quedarse.