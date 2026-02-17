Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

Una jueza paraliza el desahucio de una madre soltera de El Natahoyo

El Juzgado analizará un informe de vulnerabilidad de la afectada, señala el Principado

A. G. V., en su domicilio de El Natahoyo. | MARCOS LEÓN

A. G. V., en su domicilio de El Natahoyo. | MARCOS LEÓN

Manuel Castro

El Natahoyo

La magistrada del Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo ha decidido suspender el desahucio que previamente había ordenado para mañana miércoles, de una madre soltera, A. G. V., y su hijo de 8 años de un piso social del Principado en El Natahoyo. Así se lo ha comunicado a la empresa pública Vipasa, según indican fuentes del Principado ya que la jueza quiere antes valorar un informe sobre la vulnerabilidad de esta familia monoparental de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Vipasa, que depende de la Consejería de Vivienda, promueve el desahucio de la mujer y su hijo al estar extinguido el contrato de alquiler que tenían los progenitores de la mujer, ya fallecidos.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias había convocado una concentración el próximo miércoles día 18, a las once de la mañana, en la calle La Peña, para intentar frenarlo, pero al conocerse la paralización no se llevará a cabo.

Noticias relacionadas

Desde Vipasa se recomendó a la inquilina dirigirse a los servicios sociales del Ayuntamiento para iniciar los trámites de solicitud de una vivienda de urgencia, solicitud que el Ayuntamiento tendría que trasladar al Principado, según esta versión. La defensa de la mujer señala que, si bien el contrato se extinguió al denegarse su prórroga, el decreto del gobierno central del pasado 3 de febrero impide el desahucio sin dar a esta familia una solución habitacional alternativa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  2. El Principado se pronuncia sobre el caso de la joven gijonesa cerca del desahucio: 'Tiene que ir al Ayuntamiento y solicitar una vivienda
  3. Denuncian por amenazas a un gijonés con antecedentes por tentativa de asesinato que pidió una pistola a Vito Quiles
  4. Una asociación de consumidores reclama la retirada del surtidor de combustible de una gasolinera de Gijón
  5. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  6. El árbitro que forzó a una prostituta en Gijón la obligó a 'varias prácticas sexuales' y siguió haciendo una vida normal tras su arresto a finales de enero
  7. El investigado por agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por policía: un árbitro asturiano que ya tiene una orden de alejamiento
  8. Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía

Una jueza paraliza el desahucio de una madre soltera de El Natahoyo

Sembrar comunidad

Nueva recogida de firmas contra los camiones por La Calzada

Nueva recogida de firmas contra los camiones por La Calzada

Barbón pasa la mañana visitando el Puerto de Gijón tras presidir el Consejo de Gobierno

Barbón pasa la mañana visitando el Puerto de Gijón tras presidir el Consejo de Gobierno

Movilización ciudadana para intentar frenar el desahucio en Gijón de una madre soltera: el Sindicato de Inquilinos convoca una concentración de apoyo

Movilización ciudadana para intentar frenar el desahucio en Gijón de una madre soltera: el Sindicato de Inquilinos convoca una concentración de apoyo

Galp pierde el juicio para recuperar 20,20 millones de euros de impuestos por sus depósitos de El Musel y Valencia

Del azul al verde mirando al mar: los proyectos que, de oeste a este, transforman el litoral gijonés

Del azul al verde mirando al mar: los proyectos que, de oeste a este, transforman el litoral gijonés

El huerto de La Calzada que hace familia, une a generaciones y lucha contra la soledad

El huerto de La Calzada que hace familia, une a generaciones y lucha contra la soledad
Tracking Pixel Contents