Una jueza paraliza el desahucio de una madre soltera de El Natahoyo

La magistrada del Juzgado de primera instancia número 3 de Oviedo ha decidido suspender el desahucio que previamente había ordenado para mañana miércoles, de una madre soltera, A. G. V., y su hijo de 8 años de un piso social del Principado en El Natahoyo. Así se lo ha comunicado a la empresa pública Vipasa, según indican fuentes del Principado ya que la jueza quiere antes valorar un informe sobre la vulnerabilidad de esta familia monoparental de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Vipasa, que depende de la Consejería de Vivienda, promueve el desahucio de la mujer y su hijo al estar extinguido el contrato de alquiler que tenían los progenitores de la mujer, ya fallecidos.

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias había convocado una concentración el próximo miércoles día 18, a las once de la mañana, en la calle La Peña, para intentar frenarlo, pero al conocerse la paralización no se llevará a cabo.

Desde Vipasa se recomendó a la inquilina dirigirse a los servicios sociales del Ayuntamiento para iniciar los trámites de solicitud de una vivienda de urgencia, solicitud que el Ayuntamiento tendría que trasladar al Principado, según esta versión. La defensa de la mujer señala que, si bien el contrato se extinguió al denegarse su prórroga, el decreto del gobierno central del pasado 3 de febrero impide el desahucio sin dar a esta familia una solución habitacional alternativa.