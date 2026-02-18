El Acuario de Gijón y Mar de Niebla estrechan lazos para potenciar las colaboración educativa para niños y jóvenes
El acuerdo se traduce en visitas educativas, talleres y actividades adaptadas a las distintas edades
Potenciar la colaboración educativa para la infancia y la adolescencia. Este es el objetivo del nuevo convenio de colaboración que acaban de firmar el Bioparc Acuario de Gijón y la Fundación Mar de Niebla, dos entidades clave de la zona oeste de la ciudad. El acuerdo “refuerza el compromiso de ambas organizaciones con una educación integral, inclusiva y basada en la experiencia, que sitúa a niños y adolescentes como protagonistas de su propio aprendizaje”, señalan.
La colaboración entre ambas entidades se traduce en visitas educativas, talleres y actividades adaptadas a las distintas edades. Con este paso, señalan desde el Bioparc, “el Acuario de Gijón se consolida como un aula viva para descubrir la biodiversidad marina, comprender la importancia de los ecosistemas y reflexionar sobre la necesidad de su conservación”.
Para la Fundación Mar de Niebla, por su parte, “el acceso a recursos pedagógicos de calidad es clave en su trabajo diario con la infancia y la adolescencia, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad”.
El convenio, además, permitirá incorporar de forma estable el Acuario a los itinerarios educativos de los grupos, favoreciendo aprendizajes significativos que conectan el conocimiento científico con valores como el respeto, la responsabilidad ambiental, el cuidado de lo común y la ciudadanía activa.
Tanto Mar de Niebla como el Acuario apuestan por la divulgación ambiental "como una herramienta esencial para sensibilizar a las nuevas generaciones ante los retos ecológicos actuales". "El contacto directo con los espacios expositivos y el acompañamiento de profesionales especializados facilitan una comprensión cercana y accesible del medio marino y de los impactos de la actividad humana. Coinciden, además, en que la educación ambiental no solo transmite conocimientos, sino que también genera conciencia crítica y fomenta actitudes comprometidas desde edades tempranas", consideran. Entienden además este tipo de aprendizaje como un motor para la "transformación personal y social".
