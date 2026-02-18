Adif completará el cierre del tramo urbano de vía entre Veriña y El Musel

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha licitado en 830.277,35 euros, IVA incluido, las obras necesarias para completar el cerramiento de seguridad en el tramo urbano de la línea férrea entre Veriña y El Musel, en la zona más próxima al Puerto.

Se trata de un espacio en el que la vía está rodeada de edificios de viviendas. El inicio de esta actuación de seguridad, para impedir que se cruce la vía por zonas inapropiadas, tiene en su margen izquierda la calle Manuel Hevia Carriles y edificios industriales y en la margen derecha el camino de Rubín. El cerramiento de la vía se prolonga hasta la altura de la rotonda de El Arbeyal.

Se trata de un tramo sin cerramiento en el que en 200 metros existen tres zonas que se usan de forma habitual, inadecuadamente como paso de un lado a otro de las vías. La obra no sólo incluye cerramientos en zonas que carecen de los mismos, sino sustituir otros que se encuentran en mal estado en algunos tramos. El plazo de ejecución de las obras, una vez adjudicadas, será de 4 meses. El plazo para presentar ofertas vence el próximo 17 de marzo.

Los nuevos cerramientos se compondrán de un murete de hormigón más una malla electrosoldada. Además de los nuevos cerramientos y del reemplazo de otros en mal estado, las obras que se han licitado incluyen podas, desbroces y corte de matorrales en las zonas en las que se instalarán los cerramientos.

Circular con seguridad entre un lado y otro de este tramo de vía se puede hacer a través de tres pasos inferiores que hay en la zona.