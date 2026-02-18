Amplio operativo para llevar un buque portacontenedores al Puerto de Gijón en medio de la nueva borrasca que pone en alerta a Asturias

El temporal no cesa y Asturias encadena la visita de una nueva borrasca. Tras un lluvioso Antroxu, que no mermó las ganas ni la entrega de las charangas, el viento y el agua siguen presentes en la ciudad con la llegada de "Pedro", que trae a la región chubascos generalizados, olas de hasta 7 metros, mucho viento y nieve a partir de los 900 metros. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se ha optado por activar ya las correspondientes alertas por viento, olas y nieve. Los avisos, de color amarillo y naranja (riesgo importante), empezaron a las doce de la mañana de este miércoles.

Los consejos en estos casos es evitar las zonas costeras, especialmente aquellas donde el azote de las olas es más habitual, como por ejemplo la Punta Lequerica o el Muro de San Lorenzo, en el tramo entre la Escalerona y la iglesia de San Pedro. "Aléjate de espigones y lugares próximos a la costa. No te acerques a zonas afectadas por fuertes vientos. No cometas imprudencias por hacer una foto. No salgas a navegar, comprueba el amarre de la embarcación", recomiendan desde emergencias para estos casos.

Uno de los primeros efectos de este temporal fue el operativo desplegado en el entorno de El Musel para ayudar al buque portaconedores "MSC Shannon III", con bandera panameña, para que llegase a Puerto. Varios de los remocaldores portuarios acudieron para ayudarle a entrar en medio de fuerte viento. No obstante, señalan fuentes portuarios, este tipo de maniobras son habituales con determinados barcos.

Por la zona también navegaba por precaución, o por si hiciese falta auxiliar a algún pesquero, la embarcación "Alonso de Chaves" de Salvamento Marítimo.

La borrasca "Pedro" seguirá presente en la región los próximos días, donde se mantendrán los chubascos y la alerta naranja por fenómenos costeros en todo todo el litoral. A partir del viernes, eso sí, se espera una mejoría según la previsión meteorológica de la Aemet.